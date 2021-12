Rodiče by dětem nikdy neměli lhát. Ani o tom, kdo nosí dárky, myslí si herec

„Dospělý by měl dětem odpovědět vždy pravdivě. Já tuto strategii úspěšně aplikoval u všech svých osmi dětí. Nelhal jsem ani v případě, kdy se mě děti ptaly, kdo nosí vánoční dárky. Rodiče by dětem nikdy neměli lhát,“ říká Stellan Skarsgard v rozhovoru pro deník The Guardian.

„Nelžete jim. I když se vás jako malé děti ptají na velmi nepříjemné otázky, buďte upřímní. Jinak dítě dříve nebo později zjistí, že mu jeho rodiče lhali. Pokud se ptají, řekněte i to, kdo nosí dárky. Santa Claus neexistuje. Alespoň o něm nemáme důkazy,“ popisuje herec s tím, že od dětí se toho v životě naučil nejvíce a měly na něj velmi pozitivní vliv.

Se svou současnou manželkou Megan Everttovou má známý švédský herec dva syny, dvanáctiletého Ossaina a devítiletého Kolbjorna.

S první manželkou My Skarsgardovou má pětačtyřicetiletého syna Alexandera, jednačtyřicetiletého Gustafa, devětatřicetiletého Sama, jednatřicetiletého Billa, šestatřicetiletého Valtera a devětadvacetiletou dceru Eiju. Všichni synové z prvního manželství jsou také herci.

Stellan Skarsgard je známý například z filmů Prolomit vlny, Dobrý Will Hunting, Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže, Goyovy přízraky, Nabarvené ptáče, Duna, Muži, kteří nenávidí ženy nebo z muzikálu Mamma Mia!.

VIDEO: Stellan Skarsgard s rodinou: