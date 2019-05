Ruský tanečník Sergej Polunin chodí se známou krasobruslařkou

Tanečník Sergej Polunin a o čtyři roky mladší krasobruslařka Jelena Ilinychová, medailistka z olympiády v Soči, byli minulou středu hlavními hosty populární talk show na Prvním kanálu. Když je moderátor Ivan Urgant přivítal jako pár, nepopírali to a naopak se rozpovídali o tom, jak se dali dohromady.



Podle Polunina spolu začali (stejně jako například zpěvák Joe Jonas a herečka Sophie Turnerová) komunikovat na sociální síti Instagram.

Krasobruslařka tvrdí, že o svém budoucím milenci příliš nevěděla. „Věděla jsem samozřejmě, že nějaký Sergej Polunin existuje, ale nijak zvlášť jsem jeho kariéru nesledovala. Jen tři týdny předtím, než jsme se seznámili, mi máma poslala video, na kterém Sergej tančí. Máma to dělá často, sdílí se mnou zajímavá baletní videa, která mě mohou inspirovat v mé práci. Musela jsem mu hned napsat,“ líčila Ilinychová.



„Zabrousil jsem do složky soukromých zpráv a začal jsem jimi procházet. Najednou jsem narazil na tu od Jeleny. Aniž bych v tu chvíli tušil, o koho jde, její způsob psaní mě oslovil a já jsem okamžitě věděl, že ji chci poznat. Byl to osud,“ tvrdí Polunin.

„Začali jsme si psát a vše probíhalo skvěle. Poprvé jsme se pak sešli na letišti v Mnichově. Bylo to tehdy dost děsivé. Nevěděla jsem vůbec, co od toho mám čekat a jaká bude naše první schůzka,“ svěřila se Ilinychová.

VIDEO: Sergej Polunin a Jelena Ilinychová v pořadu Večerní Urgant:



Sergej Polunin a Jelena Ilinychová se momentálně společně připravují na účinkování v moderní baletní inscenaci Rasputin. Ta bude mít světovou premiéru již 31. května v londýnském divadle The London Palladium. Polunin prý povzbudil Ilinychovou, aby se více věnovala tanci, a tak zde jeho nová láska vystoupí v roli císařovny Alexandry Fjodorovny.

Ukrajinec Sergej Polunin fascinuje svět i pohnutým životním příběhem, který režisér Steven Cantor v roce 2016 zachytil v emotivním dokumentárním snímku s názvem The Dancer. Fanoušci milují jeho mimořádné taneční nadání, které prokazuje například v hudebním videoklipu Take Me To Church na hudbu písničkáře Hoziera. Klip natočený Davidem LaChapellem se stal na YouTube hitem. Od roku 2015 má přes 27 milionů zhlédnutí.

Polunin se proslavil ve svých devatenácti letech, kdy se stal nejmladším sólistou Královského baletu v Londýně. V roce 2012 oznámil, že s tancem končí a chce se věnovat herectví. Nakonec zamířil do Ruska, kde získal občanství a tančí dál.

V poslední době překvapil řadu svých fanoušků obdivnými výroky o Vladimiru Putinovi, které zpečetil tetováním Putinova portrétu na své hrudi. To mimochodem ukázal i v poslední talk show.

České publikum ho mohlo vidět naposledy v dubnu tohoto roku, kdy v Praze vyprodal i přes vysokou cenu vstupenek, která se pohybovala kolem pěti tisíc korun, všechna tři představení.

VIDEO: Sergej Polunin tančí na skladbu Take Me to Church: