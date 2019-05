Sansa ze Hry o trůny se vdala v Las Vegas. Obřad vedl Elvis

Obřad v kapličce v Las Vegas vedl dvojník Elvise Presleyho a novomanžele vyšel na 600 dolarů. S veselkou se na sociálních sítích v instastories pochlubil DJ Diplo, který novomanželům hrál.

Turnerové šla za družičku bývalá Miss World a kamarádka vévodkyně Meghan Priyanka Chopra, která se loni v prosinci během třídenní velkolepé bollywoodské svatby provdala za ženichova bratra Nicka Jonase.

Nevěsta měla bílý kalhotový overal s volány a špagetovými ramínky a bílý závoj. Ženich v šedém obleku na ni čekal po boku bratrů, s nimiž krátce předtím vystoupil na udílení hudebních cen.

Sophie Turnerová a Joe Jonas se seznámili díky Instagramu, kde zpěvák herečku v soukromé zprávě pozval na rande. Zasnoubili se v listopadu 2017 po ročním vztahu.

Herečka nedávno přiznala, že předtím, než poznala spřízněnou duši v podobě svého snoubence Joea Jonase, byla připravena i na to, že zůstane celý život single.

„Byla jsem smířená s tím, že možná zůstanu sama. Pak jsem však poznala Joea. Myslím, že ve chvíli, kdy narazíte na toho pravého člověka, to okamžitě cítíte. Všechno do sebe zapadne a vy s jistotou víte, že je to on,“ míní Turnerová.

DJ Diplo na Instagramu zveřejnil záběry ze svatby Sophie Turnerové a Joe Jonase v Las Vegas (1. května 2019).

V Las Vegas se v minulosti vzalo několik známých tváří včetně Bruce Willise a Demi Moore, Franka Sinatry a Mii Farrowové, Paula Newmana a JoAnn Woodwardové či Rity Hayworthové a Dicka Haymese. V roce 2008 si také Karel Gott ve Vegas tajně vzal svou partnerku Ivanu Macháčkovou, za družičku jim šla dcera Charlotte a za půl roku se jim narodila druhá dcera Nella.