Z operace jsem měl strach, sepsal jsem dodatek k závěti, říká Petr Janda

„Na zákrok jsem šel proto, že se mi zaprvé špatně dýchalo a zadruhé jsem si koupil takové hodinky, které měří hodnoty jako tlak a podobně. Byl jsem zděšený, že mám tep 140. Zburcoval jsem doktory a ti mi doporučili IKEM, kde jsem se nechal vyšetřit,“ popsal Petr Janda v rozhovoru pro pořad Showtime.

Lékaři následně zjistili, že má rocker srdeční arytmii. „Mé srdce normálně nepumpovalo, ale celé se tak různě klepalo, že by možná mohlo časem udělat nějaký cucek a z toho by mohl být velký problém,“ vysvětlil Janda.



Po vyšetření neváhal ani chvíli a souhlasil s operací. „Vystrašili mě. Mám dvě malé děti, tak musím být ještě fit. Byl jsem tři dny v nemocnici. První den to bylo jen takové oťukávání, druhý den mi dělali endoskopii jícnu, to bylo tedy strašné,“ vzpomíná muzikant s tím, že si pamatuje i začátek celého zákroku.

„Celého vás vyholí, pak vám naříznou tlusté cévy v tříslech, tam vám strčí takové zařízení, katetr, co vypadá jako drát. Tímhle tam ve mně nějakým způsobem rejpali. A od té doby jsem dobrej,“ pochvaluje si kytarista a zpěvák kapely Olympic.

Mladší se prý po zákroku rozhodně necítí a byl velice unavený. „Teď už jsem úplně v pohodě. Říkali, abych deset dní nedělal nic náročného a jinak můžu normálně fungovat,“ popsal.



Před operací o něj měla strach prý hlavně starší dcera Anežka. „Rozárka je v klidu, ale Anežka mi dokonce i několikrát volala do nemocnice. Mladší Rozárka jen jednou,“ říká Janda, který šel na zákrok v době šíření koronaviru.

„Toho zákroku jsem se bál. Nejdříve jsem byl i na covid testech, zda jsem negativní. Strčí vám do nosu tu špejli, to nic není. Z operace jsem ale samozřejmě obavy měl. Dokonce jsem napsal narychlo závěť. Mám ji připravenou, ale napsal jsem ještě takový zásadní závěťový list. Jen jednu takovou větu, aby to bylo jasné. Nic jsem si nerozmyslel a ten list teď zase samozřejmě zahodím,“ dodal Petr Janda.