Všichni umějí všechno, ale muzika už nemá šťávu, smutní Petr Janda

Jak se máte?

Dobře, akorát mně teď rejpali do srdce. Byl jsem na operaci v Ikemu, ale snad to dopadlo dobře. Měl jsem strach a říkal jsem si, že buď půjdu druhý den domů, anebo do penálu.

Nenudíte se doma během pandemie?

Vůbec, protože pořád něco dělám. Připravuju novou desku.

Už zase? Vždyť vám teď vyšla nová!

No jo. Už vím, jak se bude jmenovat a jak bude vypadat. Chci udělat takový zvláštní návrat ke kořenům.