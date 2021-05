Život s ním je jako jízda ve ferrari, říká o manželovi Monika Arenbergerová

„Za těch pár týdnů, co je manžel ministrem zdravotnictví, se nám život obrátil vzhůru nohama. Vstává každý den v půl šesté ráno a vrací se nejdříve v deset večer. Pokud ho chceme s dětmi vidět, musíme zapnout televizi,“ svěřila se Monika Arenbergerová v rozhovoru pro pořad Život ve hvězdách.



„O tom, že muž dostal nabídku na ministra zdravotnictví, jsem se dozvěděla tři dny předtím, než ji přijal. Bylo to takové hodně spontánní rozhodnutí. Diskutovali jsme to samozřejmě i v rodině, zda s tím všichni souhlasíme a zda má tuto funkci přijmout. Já jsem ho zatím podporovala ve všech jeho rozhodnutích, takže ani tentokrát to nebylo jinak,“ popsala lékařka.

Tři předchůdci Arenbergera, kteří se na postu ministra zdravotnictví za poslední rok vystřídali, byli často terčem kritiky veřejnosti. Arenbergerová přiznala, že ona a její dcery jsou v současnosti také terčem mnoha verbálních útoků. „Nejen já, i naše děti zažívají v této době různé nepříjemné invektivy, zejména na sociálních sítích. Snažím se to s nimi probírat a trošičku to zlehčovat,“ vysvětluje.

Podle Moniky Arengergerové je její manžel ideální volbou na post ministra zdravotnictví. „Je schopen diplomaticky vyřešit různé problémy. Tak, aby nikoho neurazil a vyšel vstříc všem stranám. Nejvíce si na něm vážím toho, že je velice klidný. Málo se rozčiluje a málokdy řeší věci pomocí emocí,“ říká finalistka soutěže Miss Československo 1989.

Tehdy ještě tmavovlasá Monika Arenbergerová na finále Miss Československo 1989 (třetí zleva)

S manželem jim to klape už 22 let, společně vychovávají dvě dospívající dcery Simonu a Nicol. „Náš vztah je hodně o toleranci. Lékařská manželství jsou docela častá, i když to není vždy úplně jednoduché. Má to však i hodně výhod, máme porozumění jeden pro druhého. A víme, že když přijde jeden z nás v jedenáct večer domů, není to proto, že by se v práci flákal. Jde o životy pacientů,“ říká badatelka a dermatoveneroložka, podle které je Arenberger výborným otcem.



„Nemohu si opravdu na nic stěžovat. Když děti zavolají, že potřebují odněkud odvézt, pomoci s domácím úkolem nebo čímkoliv jiným, nikdy se tomu nebrání. Už od malička je vždy vozil do mateřské školky a následně domů,“ vzpomíná Arenbergerová.

Během rozhovoru prozradila manželka současného ministra zdravotnictví i to, co její manžel nejraději dělá ve volném čase. „Život s ním je jako jízda ve ferrari v hodně svižném tempu s málo zastávkami. Manžel je hodně akční, co se týká rodinného života i práce. Všichni doma rádi sportujeme, snažíme se hodně společně jezdit na kolech, plavat, s dětmi hraje manžel moc rád například tenis,“ popisuje s tím, že srdeční záležitostí jejího muže je jednoznačně kutilství.

„Má velký vztah k elektrice, elektrotechnice, to jsou taková ta jeho témata. Když může doma natáhnout drát z bodu A do bodu B a něco se začne točit nebo svítit, tak je ve svém živlu,“ směje se lékařka.