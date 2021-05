Arenberger poděkoval novinářům. Už ví, co je daňové a co majetkové přiznání

Arenberger čelil kritice za nesrovnalosti v oznamování svého majetku. Hrozí mu pokuta v řádu několika desítek tisíc korun.

„Právníci se na to se mnou o víkendu podívali a na základě toho daňového, které je v pořádku, jsme doplnili údaje do toho majetkového,“ konstatoval.

Ministr odmítl, že by po zájmu médií „pohádkově zbohatl“. „Ty nemovitosti mám z větší části od rodičů a z minulosti, v rámci posledních dvaceti třiceti let jsem také nějaké dokoupil,“ řekl. Právníci ve vinohradské nemocnici, kteří se o Arenbergerova přiznání starali, podle něj zadali do přiznání jen část informací.

„Zřejmě tam nebyly dodány všechny ty automaticky zadávané systémy, které se třeba prokopírovávají z katastru nemovitostí. Tuto chybu se mi díky Seznamu podařilo zjistit a o víkendu se to tam dokliklo,“ řekl.

Premiér Andrej Babiš k tomu řekl, že se Arenberger musí k záležitosti postavit čelem. „Pochybil a teď to napravil. Je to samozřejmě jeho chyba, věděl, že u členů vlády je to vyžadováno, že se stává politikem, tak si to měl ošetřit,“ konstatoval předseda vlády. Ministr si podle něj měl zjistit před vstupem do vlády, jaké jsou povinnosti lidí na politických pozicích. „Pokud spatřujete ještě nějaké nedostatky, tak to musí vysvětlit,“ řekl novinářům.

Nové oznámení o majetku a příjmech udává stav ke konci loňského roku, čítá 16 stran. Arenberger ho zveřejnil ještě za dobu, kdy vedl pražskou vinohradskou nemocnici, ministrem je od 7. dubna. Dokument vyjmenovává 65 nemovitostí a přiznává také vedlejší příjem zhruba 30 milionů korun. Z toho 28 milionů korun ministr ohlásil jako příjem ze své živnosti, 1,5 milionu z pronájmu a 400 tisíc korun za členství v Radě Českého rozhlasu.

Většina majetku a příjmů v předchozím přiznání ke konci roku 2019 chybí. Na třech stranách tehdy jako šéf vinohradské nemocnice nahlásil vlastnictví pěti nemovitostí a podle serveru Seznam Zprávy neuvedl žádný vedlejší příjem. Arenbergerova soukromá kožní ordinace, která se zaměřuje na klinické testy nových léčiv, přitom funguje víc než 20 let.