Moderátorka Jana Adamcová bude novou mluvčí vlády

„Oslovil mě přímo pan premiér. Je to pro mě zajímavá výzva,“ řekla Jana Adamcová deníku Blesk. „Paní Adamcová se stane mluvčí vlády. Jmenována do funkce by měla být 4. března,“ potvrdila vedoucí tiskového odboru kabinetu Vanesa Šandová.

Jana Adamcová vystřídá Petru Doležalovou, která byla mluvčí kabinetu od loňského června. Před ní za první Babišův kabinet mluvila Barbora Peterová.

Adamcová začínala jako moderátorka Sportovních novin v televizi Nova, chvíli pracovala na TV Barrandov a před dvěma lety se stala moderátorkou pořadu České televize Sama doma.

S Jiřím Adamcem vychovává dvě děti, syna Daniela (12) a dceru Jasminu (9).