Já a drogy? Byl jsem na nesprávných místech, říká někdejší idol dívek Penk

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Své zatím poslední hudební album Tancuj zbožně vydal Michal Penk v roce 2013. Od té doby o něm bylo slyšet převážně ve spojitosti s trestním stíháním v roce 2018, které bylo letos zastaveno. V roce 2015 bylo po zpěvákovi dokonce vyhlášeno celostátní pátrání.

Michal Penk se svěřil s tím, že hodně zvažoval, zda se vracet k hudební kariéře, či ne. Dlouho byl prý přesvědčen o tom, že „zašlou slávu“ již nemá význam nějakým způsobem křísit. Tvrdí, že nyní si je jistý tím, že se chce vrátit a jezdit koncertovat. Momentálně pracuje na novém albu plném balad, které by mělo být jakýmsi návratem k jeho hudebním začátkům.

„Když má člověk v dnešní době zájem médií, je o něm velmi rychle slyšet. Když jsou tam však nějaké negace, je to velmi těžké. Lidé se dnes navíc ke všemu vyjadřují a neuvědomují si, že číst to není pro člověka vůbec jednoduché. Zraňovalo mě to, vracelo do minulosti a stahovalo dolů,“ přiznává Michal Penk.



Poslední album Tancuj zbožně vydal zpěvák v roce 2013. Od té doby o něm nebylo příliš slyšet. „Měl jsem i videoklip k jednomu ze singlů. Ale nebyl kladně přijat. Byl prý příliš expresivní. Tak jsem na to tolik netlačil. V té době mi navíc začali umírat i lidé v rodině,“ vzpomíná.



V roce 2016 přišel Michal Penk o otce. Vzápětí na to mu prý tehdy zavolal Robert Kodym a pozval ho, aby jel spolu s ostatními na vzpomínkové turné kapely Lucie, jejíž byl zakládajícím členem a v letech 1985-1986 také prvním zpěvákem. „Tam jsem si uvědomil, že chci zase koncertovat. Před těmi koncerty s Lucií jsem si říkal, že na mě není už nikdo zvědavý. Reakce fanoušků mě však velmi dojaly,“ říká.



K hudbě vedli Penka rodiče, převážně prý maminka. Otec dohlížel na to, aby mladý muzikant cvičil hru na klavír. „Byl velmi přísný,“ vzpomíná Penk. Ten dostal od maminky ve třinácti letech k vánocům knížku překladů textů Boba Dylana, Simona & Garfunkela a dalších.

„To mě dost ovlivnilo. V originále jsem ty texty neznal a pokoušel jsem se je zhudebnit. Tak jsem vlastně začal skládat. První písničku jsem složil v necelých čtrnácti letech. Skladbu Tichá píseň známou v podání zpěvačky Ivety Bartošové pak ve svých šestnácti,“ říká muzikant, který sám osobně ze všech skladatelů nejvíce uznává Fryderyka Chopina a Petra Iljiče Čajkovského.

V roce 1994 zkusil Michal Penk poprvé drogy. K těm utekl mimo jiné kvůli frustraci ze showbyznysu, jehož součástí se nikdy necítil být. „Rozešli jsme se tehdy s Ivanou, se kterou mám syna. Nechtěl jsem být doma sám a začal jsem chodit na nesprávná místa. V takových okamžicích cítíte, že kdyby tam byli vaši rodiče, řeknou vám „tak a mazej domů“. Já jsem to však neudělal a to byla chyba,“ vyčítá si zpěvák.



Toho ovlivnila i image lidí, které obdivoval. Jeho hrdinou a idolem byl například muzikant David Bowie. „Člověk v tom nevidí ten konec a to, že například Jim Morisson byl už v sedmadvaceti letech po smrti. Vidí v tom v tu chvíli spíše to neskutečné heroictví,“ míní Penk.