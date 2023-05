Ze spojení s popem jsem měl velké trauma. Michal Penk o Bartošové i drogách

Několik let už chystá svůj návrat na hudební výsluní, kde se naposledy hřál před třiceti lety. Skládá písničky, plánuje koncerty, chce vydat desku, ale jeho fanoušci zatím čekají. „Několikrát jsem si to rozmyslel. Říkal jsem si, co bych někde znovu strašil? Koho zajímám?“ přiznává zpěvák MICHAL PENK, který letos 19. dubna oslavil pětapadesátiny a jehož hudební dráhu na dlouhých 15 let zastavily hlavně drogy. Teď své nové tvorbě věří a čím dál víc si připouští, že by ještě někomu mohla udělat radost. „Už mám kapelu, písničky a plánované koncerty,“ těší se konečně, že comeback vyjde. | foto: Adéla Tauscherová