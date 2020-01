Osmdesátky byly krásná doba. Líbila se mi tehdy Sandra, říká Michal David

Pamatujete si ještě na první hity, na které jste tancoval?

To byly samozřejmě skupiny jako Modern Talking, italští Umberto Tozzi, Toto Cutugno, Ricchi e Poveri a všechno co tehdy letělo, takže Bee Gees, Phil Collins, Elton John... Já ty osmdesátky mám rád, to byla krásná doba. Chodili jsme do Zlatý husy, kde hrál Jirka Pošta, a to bylo úžasný, protože on měl vždycky ty nové singly, které se tehdy získávaly ze Západu, a to každý DJ neměl. Novinky se daly poslouchat jen na rádiu Jerevan nebo jiných západních rádiích, co se daly naladit. To byly krásný časy.

Miloval jste tajně někoho v osmdesátkách? Třeba zpěvačku Samanthu Fox?

Samanthu Fox jsem zrovna včera slyšel v rádiu, tak jsem se smál. Tu jsem zrovna nemiloval. Ale líbila se mi v té době hrozně Sandra.

Inspirovali vás vámi zmiňované hudební ikony i ve vaší prvotní tvorbě?

Samozřejmě jsme jimi byli ovlivnění a čerpali jsme z toho. Když jsme psali muziku, nebyly to pro nás vyloženě vzory, ale spíše takové mustry. Když si poslechnete Discopříběh, tak je to Bee Gees styl, když si poslechnete Po cestách růžových, tak jsou to Modern Talking.

Letos slavíte čtyřicet let v muzice. Považujete některé z uplynulých let vaší kariéry za pomyslný highlight?

Ono bylo těch momentů a vrcholů více. Jednak to byly roky 1983–1984, když jsme měli písničku Nonstop, kterou mi napsal Zdeněk Barták a kterou proslavil film Vítr v kapse. Potom to byl samozřejmě film Discopříběh a „Krokovská“ éra. Dále rok 1998, kdy si kluci hokejisti v Naganu pouštěli moje písničky a tím se bavili, pak přivezli zlatou medaili z olympiády a já s nima byl na Staromáku. Tím začala nová vlna a to byl můj comeback. Hokejisti mi s tím strašně moc pomohli. Pak byly novým vrcholem muzikály, třeba Kleopatra, a teď v poslední době v roce 2010 i moje padesátiny. No a teď jsou to moje šedesátiny.

Jak se těšíte na vaši koncertní oslavu narozenin?

Těším se moc, už se to všechno připravuje. Dneska jsme u mě zrovna řešili techniku, světla, pyrotechniku a zvuk. Moc se na své dva narozeninové koncerty těším, bude to úžasné. Přijedou dokonce Village People z USA, bude tam se mnou zpívat například Lucka Vondráčková a italsko-česká skupina DaMiChi (David Mattioli, Michal David, Chiara Grilli) se vrátí na pódium po deseti letech.

Koukáte se stále dopředu. Nemáte problém s věkem, nebo se vás ageismus zkrátka nedotýká?

Moji kamarádi, kterým buď bude, nebo už bylo šedesát, se mě často ptají, jestli nemám depku jako oni. Já říkám, že určitě ne, protože se cítím na čtyřicet. Není důležité, kolik člověku je, ale jak se cítí.

Existuje ve vaší tvorbě nějaký počin, který už nemůžete ani slyšet?

Jsou to takové ty písničky, které jsou notoricky „ozpívané“ a které musím zpívat všude. Hlavně třeba Poupata. To je písnička, která sice je velkým hitem, ale tím, že to má takový dechovkářský podtext a já jsem spíše trochu jazzman, tak mě to tolik nebaví. To už mám raději ten Discopříběh, který je takový free.

Nezkoušel jste německou verzi Poupat? Tam by se jim ty syntenzátory jistě líbily!

Tam by to bylo blasmusik, tak by to vzali za super určitě hned! (smích)