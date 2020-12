Sáblíková o Vánocích: Krabici perníčků bych klidně snědla na posezení

Pohádka S čerty nejsou žerty je vaše nejoblíbenější?

Určitě. Bez ní už si Vánoce neumím představit. A taky o svátcích nezmeškám film Sám doma. Je vtipné sledovat všechny ty kulišárny a pasti, které vymýšlí Kevin. V dětství jsem si myslela, že se to klidně může stát. Krásný je ten závěr, kdy se celá rodina nakonec sejde konečně spolu u stromečku.

Jako u vás doma?

Vlastně ano. Taky se přes rok moc nevidíme, ale o Vánocích jsem vždy doma s rodinou.

Opravdu vždy? Nikdy jste netrávila Vánoce mimo domov?

Naštěstí ne. Vždycky to mám naplánované tak, abych byla 24. prosince doma. Ale většinou jsem pár dní po Štědrém dnu zase pryč.

Na jaké Vánoce nejraději vzpomínáte?

Na všechny z doby, kdy jsem byla ještě malá holka a věřila na Ježíška. To mělo největší kouzlo. Vybavuji si, jak jednou dostal brácha stejný traktor doma, u jedné babičky i u druhé. To nečekal. (usmívá se) Všechny Vánoce v dětství byly krásné, protože jsem je trávila s rodiči, bráchou i prarodiči, kteří už bohužel mezi námi nejsou.

A byly i nějaké, které se zrovna nepovedly ideálně?

Ani ne, samozřejmě vždycky jsou smutné Vánoce, když vám před svátky nebo v průběhu roku někdo blízký odejde.

Před pěti lety jste bojovala před Vánoci se streptokokem…

Ano, to nebylo příjemné. Měla jsem horečky, brala antibiotika. Ani jsem se nemohla zúčastnit vyhlášení Sportovce roku, což mě mrzelo.

Martina Sáblíková na tříkilometrové trati v Heerenveenu.

Jak bude probíhat letošní Štědrý den?

Budu u mamky, jen tam poprvé nebude brácha, který je už s manželkou ve svém. Ale nejspíš dorazí na oběd, takže velká změna to nebude.

Když můžete, tak si prý ráda přispíte, klidně do deseti. Bude to tak i na Štědrý den?

Kdepak, to vstávám nejpozději v půl osmé.

Už nemůžete dospat.

Hodně to prožívám. Nejdřív si dám lehčí trénink a pak už mám volno. Snažím se držet půst, občas už jsem viděla zlaté prasátko. Jdeme se projít, dáme něco zvířátkům, aby měla hezké Vánoce. A také pouštíme lodičky ze skořápek ořechů. K večeři si dáme klasiku – kapra, salát a taky lososa. A pak samozřejmě cukroví.

Pečete cukroví?

Jistě. Mám hotové perníčky, vanilkové rohlíčky, linecké a pak kokosové placky a perníčky z bezlepkové mouky, protože moje mamka má bezlepkovou dietu. Tím, že je tento rok ovlivněný covidem, tak jsem se do toho pustila už začátkem prosince. Běžně peču až pár dní před Vánoci. No, musím se přiznat, že bylo hodně těžké se ovládnout, aby cukroví vydrželo do Vánoc.

To vám tak chutná?

Moc. Vánoce pro mě znamenají kromě chvil s rodinou pohádky a cukroví. Nejradši mám vanilkové rohlíčky a perníčky. Krabici perníčků bych klidně snědla na posezení, ale vím, že je musím ušetřit na Vánoce. A když se někde odlepí kousek těsta, tak je můj.

Máte štěstí, že to na vaší postavě není znát.

Ano, s hmotností problém nemám. Během celého roku jsem pořád v pohybu, takže kolem Vánoc si mohu trochu dopřát.

Martina Sáblíková (vlevo) s maminkou a kolegyní rychlobruslařkou Nikolou Zdráhalovou (zcela vpravo):

Co byste ráda našla pod stromečkem?

Všem říkám, že nic nepotřebuji. Jsem hlavně ráda, že si na mě dotyčný vzpomene, ráda se nechám překvapit čímkoli.

A když si chcete sama udělat radost….

Tak si koupím něco k jídlu. Už jsme zase u toho jídla, co. Třeba kvalitní maso na steak nebo suroviny na avokádovou pomazánku, ta je má oblíbená.

Kdybyste měla neomezené množství peněz a mohla něco pořídit svému trenérovi Petru Novákovi, co by to bylo?

Cokoli, co se týká golfu. Poslední dobou je do toho hodně zapálený. Ale on když se pro něco nadchne, tak si věci k tomu nejraději pořizuje sám.

Takový elektrický golfový vozík by možná ocenil, ne?

No, poslední dobou ho zároveň nadchla i chůze, tak nevím, jestli by mu zrovna golfový vozík udělal radost. Možná projížďka v bagru, to by se mu mohlo líbit. Asi bych mohla využít toho, že mě sponzoruje STRABAG, ti to budou umět zařídit.

A co pro maminku?

Mamka brečí u každého dárku, má radost ze všeho. Ale určitě by ji potěšil zájezd k moři, aby si odpočinula a ohřála se.

Martina Sáblíková.

Mimochodem, dáváte si novoroční předsevzetí?

Většinou jsem je nedodržela, tak už si je poslední roky radši nedávám.

Tak co si alespoň přejete do příštího roku?

To, co asi teď všichni na celém světě. Kéž by se situace kolem koronaviru uklidnila. Spousta lidí nyní trpí. V poslední době si člověk uvědomil, že jsme plno věcí z doby před covidem brali automaticky, nevážili jsme si jich. Tak jen doufám a přeji si, aby bylo brzy všechno jako dřív.

13. února 2018