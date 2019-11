Dceři bychom přáli jiné povolání, umění je náročné, říká Marie Renčová

Potkáváme se v kadeřnictví. Dnes jste tu byla v roli modelky, jak vám to sedlo?

Cítila jsem se krásně. Jako maminka na sebe přece jen moc času nemám. Takže jsem moc ráda, když se mohu svěřit do péče kadeřníků a vizážistů.

Kde jste dnes nechala dceru?

Sofii dnes hlídá babička.

Máte občas možnost takto na chvíli odložit holčičku k babičce nebo tatínkovi a udělat si holčičí den?

Je to vždycky jednou za čas a moc si to užívám. Nechávám se ke kadeřníkovi chodit učesat také pro různé společenské akce. Když mám možnost hlídání, je to opravdu krásný relax. Myslím, že každá maminka to dobře zná.

Přemýšleli jste už o jeslích nebo školce pro dceru?

Zatím ne, Sofinka je ještě malinká, o Vánocích jí budou teprve dva roky. Myslím si, že když maminka může být s děťátkem doma, tak je to fajn. Pracovně se však už samozřejmě pomaličku zase rozjíždím, tak to časem bude potřeba. Nyní mám hezkou roli v seriálu pro Českou televizi Hlava medúzy.

Jak snášíte občasné odloučení od dcery?

Myslím si, že je to těžší pro mne než pro dceru. Nikdy jsme bez sebe s dcerou zatím nebyly na déle než jeden den. Sofinka je společenská, má ráda lidi a hlavně ostatní děti.

Co když hlídá tatínek?

Tatínek si se Sofinkou hezky hraje, je hodně kreativní, takže vždycky vymýšlí různé věci. Malují si spolu, něco tvoří... Ale hodně také pracuje, takže nejvíc hlídá dceru moje maminka, moje sestra nebo Filipova nevlastní maminka.

Bavily jsme se o vlasech. Jak je na tom dcera?

Zatím má vlasů jen málo, pomaličku však rostou. Těšíme se, až dostane svou první berušku do vlasů a bude mít svůj první culíček. Ten čas ještě nepřišel.

Budete jednou z maminek, která bude dceři pečlivě zaplétat copy a vytvářet různé účesy?

O sebe se co se týká vlasů moc starat nedokážu, nebo spíše na to nemám čas. Raději se svěřím profesionálům. Až budu plést copánky Sofii, na to se moc těším. Doufám, že mi to půjde.

Dnes máte od vizážistů velmi výrazný make-up. Sedí vám to, nebo se v soukromém životě spíše moc nelíčíte?

Musím přiznat, že se doma přes den vlastně vůbec nelíčím. A myslím, že je to takový hezký kontrast k tomu našemu pracovnímu životu herců. Člověk jde po ulici na dětské hřiště jen tak v culíku bez make-upu. O to je to pak hezčí, když se o nás někdo postará.

Zmínila jste projekt pro Českou televizi. Jaké další pracovní závazky vás v budoucnu čekají?

Zatím tento seriál, točí se dlouho. Uvidíme, co bude dál, nějaké nabídky už přišly. Snad z toho něco hezkého vyjde. Hlavně jsem pořád maminka, ale když to půjde skloubit, nebudu se tomu bránit a bude to fajn.

Máte nějakou vysněnou nabídku, o kterou byste stála? Nebo je momentálně středobodem vašeho vesmíru dcera?

Než jsem čekala Sofinku, myslela jsem hodně na práci a hodně se realizovala v herectví. Když to člověk dělá srdcem, je to nádherné a člověk prožívá každou roli. Od té doby, co mám dceru, vše nechávám spíše volně plynout.

Říkala jste, že dceři budou brzy dva roky. Už se začíná projevovat, nebo je spíše stydlivá?

Je citlivá a je vidět, že je hodně empatická. Ráda se předvádí, ale má i chvíle, kdy se stydí. Myslím, že případné sklony k herectví se teprve začnou pořádně projevovat. Je hodně akční a energická.

Přáli byste si vlastně s Filipem pro Sofii hereckou budoucnost?

Vůbec ne. Říkáme, že kdyby si dcera našla běžné zaměstnání, přáli bychom jí to daleko víc. Oba víme, že umění je moc krásné, ale zároveň náročné.

