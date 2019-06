Držím se rad táty a profesora Jiřího Adamíry, říká Kristýna Frejová

„Hra Jak zabít komika má v originále název Smrt komika, to je ještě brutálnější, ale každopádně se jedná o komedii. Základ tvoří stand-upy, ve kterých je Marek Daniel opravdu mistr. Já tuto disciplínu neumím. Někde už jsem v žertu říkala, že jsem nejlepší stand-up komik tak ve dvě ráno, někde u ohně s partou vodáků, ale postavit se takto před lidi je obrovský kumšt,“ uvedla herečka.

Dodala, že každé představení je jiné. Stand-up vtahuje hlediště do děje a jak si to diváci udělají, takové to mají. O improvizaci a rychlé reakce tak není nouze.

„To mám ráda. Naučil mě to můj profesor na škole Jiří Adamíra a táta mi dal radu: ‚Hraj, co vidíš.‘ Dovedu tedy na jevišti reagovat na nezvyklé, nové situace. Pro mě je tato komedie v Ungeltu vždycky dobrodružstvím, na které se těším. Pokaždé je to jiné i díky alternaci Ládi Hampla a Vaška Vašáka. A hodně se těším na letní scénu, protože jsem zvědavá, co s tím udělá velké auditorium. Ungelt je komorní divadlo, a tady to bude jiné,“ řekla.

Kristýna Frejová tedy o prázdninách divadelní prkna neopustí, přesto si najde čas na dovolenou se svou skoro třináctiletou dcerou Ráchel. Kam se vypraví?

„Dva měsíce utečou strašně rychle. Ráchel už má také svou partu, s kterou pojede na sportovní tábor. V tu dobu odjedu do Normandie, a protože jsem fanda do válečných filmů, dojedu se podívat do míst, kde došlo k vylodění spojenců. Naše milované lezení a potápění děláme průběžně celé léto, kde se dá,“ řekla.

„A potom, na Rabu v Chorvatsku máme takové nádherné místo, nikomu neřeknu kde to je, protože tam opravdu za celý den nepotkáte ani živáčka. Neznám nic nádhernějšího, než si zacvičit při východu slunce Tai Chi a pak skočit rovnou do moře. Je jasné, že s sebou potáhnu haldu textů a knih, které potřebuji přečíst, protože hned na začátku sezóny začnu zkoušet v Divadle Rubín.“

Vincent Navrátil, Petr Stach, Bára Štěpánová, Milan Hein, Marek Daniel, Alena Mihulová, Simona Stašová, Václav Vašák, Kristýna Frejová a Jaromír Nosek (Praha, 29. května 2019)

Letní divadelní scéna pražského Ungeltu na Hradčanech pozve svého letošního prvního diváka do nového hlediště už 1. července. Hrát tam budou také Simona Stašová, Jitka Smutná, Táňa Vilhelmová, Jiří Langmajer, Jaromír Nosek, Vincent Navrátil a další herci.

Na tiskové konferenci divadla k letnímu programu přítomní herci připojili své podpisy pod petici Divadla Ungelt adresované poslancům. Vyjádřili tím podporu návrhu zákona o manželství pro všechny a odmítli rozdělováni lidí v naší zemi podle sexuální orientace.