V devatenácti jsem bral tvrdé drogy, mám deprese a ADHD, píše Bieber

Hudebník přiznal, že problémy začaly ve chvíli, kdy se z neznámého chlapce z malého kanadského města stala téměř přes noc mezinárodní hvězda. Kvůli tomu bojoval s úzkostí, depresemi a navíc mu diagnostikovali ADHD.

„Je těžké ráno vstát z postele se správným nastavením, když jste zahlceni svým životem, svou minulostí, prací, povinnostmi, emocemi, rodinou, financemi, vztahy. Když máte pocit, že za problémy jsou další problémy a další problémy. Začnete ten den nazírat optikou hrůzy a očekávat další špatný den,“ píše Bieber v příspěvku.

Zpěvák prožíval cyklus neustálého pocitu zklamání, někdy prý dospěl do bodu, kdy už nechtěl žít vůbec, protože měl pocit, že se jeho život už nikdy nezmění.

„Mám obrovské štěstí, že mám v životě lidi, kteří mě neustále podporují v tom, abych šel dál. Víte, mám hodně peněz, oblečení, aut, ocenění, výsledků, cen, a přesto jsem se pořád cítil nenaplněný. Všimli jste si, jaké jsou statistiky dětských hvězd a jejich životů? Na děti, jejichž mozek, emoce a čelní laloky ještě nejsou vyvinuty, je vynakládán obrovský tlak a zodpovědnost,“ přemítá zpěvák.

I kvůli tomu se podle Biebra u něj objevily neschopnost myslet, vzdor, rebelství, věci, kterými prochází spousta mladých, ale jemu se k tomu přidala sláva a tlak s ní spojený.

„Učiní to s vámi něco, co se nedá ani vysvětlit. Víte, nevyrostl jsem ve stabilním domově, mým rodičům bylo osmnáct, když se rozešli, neměli žádné peníze, byli stále mladí a také vzpurní. Můj talent se projevil a začal jsem být ultra úspěšný v průběhu pouhých dvou let. Celý můj svět byl náhle vzhůru nohama. Z třináctiletého chlapce z malého města byl ten, kterého svět uctíval napravo i nalevo, miliony mi říkaly, jak mě milují a jak jsem skvělý,“ tvrdí Bieber.

Pokora podle něj přišla až s věkem. Když mu každý pochleboval, uvěřil, že je výjimečný, a jelikož všichni za něj všechno dělali, nenaučil se žádné základy zodpovědnosti.

„Takže když mi bylo osmnáct, byl jsem bez jakýchkoli dovedností z reálného života, s miliony dolarů v kapse a přístupem k čemukoli, co jsem chtěl. Je to velmi děsivý koncept pro kohokoli. Ve dvaceti jsem už udělal všechna nejhorší rozhodnutí, která si dokážete představit, a změnil se z jednoho z nejmilovanějších a nejobdivovanějších lidí na světě v toho nejsměšnějšího, nejodsuzovanějšího a nejnenáviděnějšího na světě!“ píše ve svém vyznání.

„Začal jsem s docela dost tvrdými drogami v devatenácti a zneužíval všechny své vztahy. Stal se ze mě naštvaný člověk, který nerespektoval ženy a byl vzteklý. Odsouval jsem od sebe všechny, kteří mě milovali, skrýval jsem se v ulitě osoby, jíž jsem se stal. Měl jsem pocit, že už to nikdy nebudu schopen zvrátit,“ přiznal.

Justin Bieber (2018) Zpěvák na policejní fotografii (2014) Coby dětská hvězda

Trvalo mu roky, než se vzpamatoval ze všech příšerných rozhodnutí, vyléčil rozbité vztahy a změnil své chování. Pomohla mu v tom také jeho manželka Hailey, kterou si vzal loni.

„Naštěstí mi Bůh do života dal výjimečné lidi, kteří mě miluji pro to, kým jsem. Teď proplouvám nejlepším obdobím svého života, manželstvím! Což je úžasná, šílená a nová zodpovědnost. Naučíte se trpělivosti, důvěře, závazku, vlídnosti, pokoře a všem těmto věcem, které má ten, kdo je dobrým člověkem,“ prohlásil a dodal povzbuzení pro všechny fanoušky. „I když jsou vyhlídky špatné, nepřestávejte bojovat. Ježíš vás miluje. Buďte vlídní. Buďte odvážní a milujte lidi ne podle vašich běžných standardů, ale podle dokonalé nehynoucí boží lásky.“