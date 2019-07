Nijak se neomezuji a příliš nehlídám, říká o jídle a pití Puhajková

Jste sportovní moderátorka. Jak to máte vy sama s pohybem? Sport miluji odmalička. Vždycky jsem cvičila a čím jsem starší, tím jsem na sportu závislejší.

Máte raději poklidnou dovolenou ve stylu wellness, nebo spíše moře, plavání, běhání?

Když mám volno, chci se nějak odreagovat, nebo zažít něco hezkého, tak vyhledávám klid. Ale ráda jezdím s partou na vodu, je to zase jiný druh relaxu. Tam to není moc klidné, ale je to super. Jezdím většinou na tři dny a spíme v kempu ve stanu, což je moc fajn.

Co dovolená, zahlédla jsem, že už něco proběhlo. Ještě máte něco dalšího v plánu?

Byli jsme s přítelem nedávno na Kapverdách a já se možná vydám na další dovolenou až na podzim s kamarádkou. Přítel hraje fotbal a teď už mu začala sezóna, takže mají přípravu. Tak máme společné volno vždy v červnu, nebo během zimní pauzy v prosinci. Jindy se spolu nikam nedostaneme, takže jsme tím trochu omezení.

Jak často cvičíte?

Když mám čas, tak se snažím dvakrát i třikrát týdně. Ale teď už jsem s trenérem nebyla cvičit tři týdny ani jednou, a už mi to docela chybí. Abych pravdu řekla, teď mě chytlo plavání. Byla jsem před prací na hodinu plavat místo tréninku.

Jak to máte díky sportu s jídlem? Můžete sníst cokoli a není to vidět?

Já to mám tak 70/30. Snažím se alespoň základy zdravého stravování dodržovat. Přeci jen mám však ráda i nezdravé jídlo, takže si občas dopřeji. Ale snažím se to nepřehánět, protože ono z toho kolikrát člověku ani není moc dobře.

Ani alkohol se ke zdravému životnímu stylu asi moc nehodí. Ale když jdete na akci, tak si asi bublinky dát chcete?

Jak říkám, já se nijak neomezuji a příliš nehlídám. Když někam jdu, tak si to chci užít a nepřemýšlím nad tím, jestli jsem vypila jednu, tři nebo šest skleniček. Myslím si, že to je asi i lepší, podobné jako jsou ty „cheat days“ v jídle, kdy můžete některý den naplno hřešit. Užít si to, a pak zase ten týden nic. Lepší, než lehce popíjet každý den.



Letos jste se objevila i na filmovém festivalu v Karlových Varech. Jezdíte tam často?

Pro mě to byla letos premiéra. Dorazili jsme na tři noci. Přijela jsem vyloženě si to užít, vychutnat si tu atmosféru, filmy, večírky, ale i pohodu a procházky po kolonádě.

Jaké filmy máte ráda? Já mám ráda vice žánrů. Mám ráda psychologické filmy, dramata i thrillery. Po večerech, když přijdu z práce domů a pouštíme si s přítelem filmy, tak většinou vyžaduji komedie. Už toho mám za ten den z práce plnou hlavu a chci se odreagovat. Takže doma komedie... Ale do kina si ráda zajdu třeba na něco psychologického.

A co hudební letní festivaly? Ty navštěvujete také? Nikdy jsem to nevyhledávala. Byla jsem jednou v životě na Votvíráku. Letos i loni jsem se chystala a pořád mi to nějak uniká.

