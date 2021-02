Nejsem bavič. Ale jinak je se mnou velká legrace, říká David Matásek

Z vašich rolí může divák nabýt dojmu, že jste neohrožený jedinec, trochu jako kriminalista Michal Bříza, kterého hrajete v seriálu Polda. Při osobním kontaktu ale působíte spíš skromně a bázlivě.

Herci jsou většinou introverti, kteří jsou schopni se odvázat maximálně v rodinném kruhu a jsou zábavní jen mezi kamarády. Jinak to jsou často plašší lidé. Nevím, čím to je.

Jste tedy plachý?

Když mám vystupovat na veřejnosti za sebe, rozhodně nejsem bavič. Ale jinak je se mnou velká legrace, opravdu. Říkají to i moje děti, které jsou jinak hodně kritické. Nedávno mi Ben vysekl poklonu, když povídá: „Tati, jak to děláš, že s tebou je taková sranda? Ty neřekneš jednu historku dvakrát stejně.“ Přitom je to desetiletý chlapec, který by mohl mít tendenci se vymezovat a poměřovat.