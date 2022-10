Takový můj skandinávský sentiment. David Matásek má chalupu na vídrholci

Davide, kdy jste zjistil, že vám ve vašem životě chybí chalupa?

Už je to pár let zpátky. Tenkrát jsem v nekonečném seriálu, myslím, že to bylo Letiště, vydělal nějaké peníze a říkal jsem si, co s nimi? Nechtěl jsem, aby jen nečinně ležely v bance, a protože jsem tenkrát byl čerstvě ženatý s mou exmanželkou a ještě jsme neměli děti, tak jsme začali hledat nějakou vhodnou nemovitost. Bylo to asi jedno z nejhezčích období v mém životě, protože jsem po nocích seděl u realitních serverů a jen jsem hledal, vytipovával si místa, vypisoval si u nich plusy a minusy, a pak jsme je začali objíždět. Sem jsme se přijeli podívat v den, kdy mrzlo jako blázen a všechno bylo nádherně ojíněné, všude spousta sněhu, na nebi azúro a do toho pralo sluníčko. Prostě nádhera.

Já třeba vůbec nejsem kutilský typ. Pro mě je mega problém pověsit konzole, zatímco se sekáním trávy nebo přípravou dříví na zimu problém nemám. David Matásek