Velikonoce dorazily i do pražské zoo. Zvířata dostala barevná vajíčka či osení

„Na celé Velikonoce jsme přichystali program, který vyvrcholí velikonočním pondělím, kdy budeme mít po celý den různá setkání a komentovaná krmení právě ve velikonočním duchu,“ říká Filip Mašek, tiskový mluvčí Zoo Praha.

Na Velký pátek je na programu například zooškola pro malé fanoušky plazů, v sobotu mohou zájemci vyrazit za poznáváním tajů Afriky a v neděli pak prozkoumat svět barevných papoušků během prohlídky Rákosova pavilonu.

Na očekávané Velikonoční pondělí se zvířatům předají různé enrichmentové prvky a také proběhnou specializovaná krmení, například medojedů, klokanů, žiraf, lemurů, želv nebo lachtanů.

„Já osobně doporučím třeba setkání u hada, který se jmenuje Vejcožrout. Takže tam je to více než jasné, co se bude dít,“ dodává k programu s úsměvem Mašek. „Je to zajímavý druh a podle mě ho moc návštěvníků nezná.“

Některá zvířata dostala ochutnávku ze svého velikonočního menu s předstihem už ve středu. Zoo je podarovala spletenými vrbami, rozkvetlými větvičkami nebo osením.

Například „prasátkům“ pekariům, v jejichž výběhu v pondělí proběhne další z komentovaných krmení, přinesl velikonoční zajíček nabarvená vajíčka. „Vařená vajíčka pro pekari nejsou žádnou mimořádnou událostí. Vejce totiž dostávají pravidelně každou středu,“ říká ošetřovatel Radovan Mourek. „Jenom samozřejmě nebarvená.“

Na Velikonoční pondělí mohou lidé do zoo nosit jako „velikonoční výslužku“ i další nabarvená vajíčka, prosí však návštěvníky, aby jimi zvířata nekrmili. „Je to napsané na spoustě expozic. Těm zvířatům nic nechybí, krmná dávka je pečlivě vážená a skutečně nepotřebují toto obohacení ještě ze strany návštěvníků,“ připomíná mluvčí Mašek.

A kdyby se náhodou na Velikonoce v pražské zoo nevydařilo počasí? Podle Maška by to nevadilo. „Já vždycky lidi zvu v zimě do zoo. Máme patnáct pavilonů, z toho drtivá většina jsou tropické pavilony. Přijít se do zoo ohřát není vůbec špatný nápad,“ dodává. „A taky se vyhnete těm davům, které zpravidla na jaře a v létě zoo navštěvují.“