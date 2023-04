Vyrazte za kouzlem Velikonoc na vsi

V Polabském národopisném muzeu v Přerově nad Labem začala 17. března výstava Jaro na vsi. Potrvá do 23. dubna, otevřeno je denně. V Muzeu lidových staveb v Kouřimi je od 25. března do 16. dubna k vidění výstava Velikonoční čas. Expozice jsou přístupné vždy od pátku do neděle.