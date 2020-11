Ztráty tržeb pražské MHD budou kvůli covidu-19 přes miliardu, říkají radní

16:16

Ztráty na tržbách v pražské integrované dopravě způsobené nižším počtem cestujících by se mohly vyšplhat na zhruba 1,31 miliardy korun. Nejvyšší část přitom připadne na pražský dopravní podnik, a to až 1,15 miliardy. Vyplývá to z dokumentu, který schválili pražští radní. V loňském roce byly tržby skoro dvě miliardy korun.