Bití, házení o zem, ledové sprchy? Děti jsme netýrali, tvrdí gayové

S ohledem na ochranu dětí byla jejich jména v článku změněna a neuvádíme ani příjmení obou obžalovaných mužů. Jeden z nich je jejich strýcem.

Tehdy devětadvacetiletý Lukáš dostal oba chlapce, pětiletého Jiříka a o rok mladšího Tomáška, do péče soudním rozhodnutím v červnu 2019. Jeho sestra, která je údajně nesvéprávná, se o malé syny nemohla starat. Když zemřel její manžel, hrozilo, že kluci poputují do dětského domova.

„Sestra mě požádala, zda bych jí nemohl pomoct. Nechtěl jsem, aby kluci měli stejný osud jako my se sestrou a skončili v dětském domově,“ uvedl Lukáš. V době, kdy dostal děti do péče, už chodil s tehdy pětadvacetiletým Petrem, pražským reportérem a zprávařem jednoho celoplošného rádia.

Petr nežil s Lukášem v jedné domácnosti, měl svoje bydlení. Za přítelem však dojížděl a i několikrát týdně u něho přespával. Podle obžaloby byl ve vztahu k dětem hlavním agresorem právě reportér Petr.

„V době, když se o poškozené jakožto partner poručníka dětí staral (podle obžaloby zřejmě v průběhu listopadu a prosince 2019, pozn. red.), tak je v blíže nezjištěném počtu případů, vícekrát, fyzicky potrestal tak, že je nepřiměřeným způsobem bil rukou a dále i dosud blíže nezjištěnými předměty všude po těle. V případě nezletilého (mladšího) Tomáška i včetně genitálií,“ uvedla státní zástupkyně Barbora Kvášová.

Muž měl s dětmi házet o zem nebo o bytové zařízení, například o skříň, či do krabice, zavírat je do úložného prostoru gauče, kopat do nich, sprchovat je ledovou a posléze zase vařící vodou. „Když je sprchoval, tak jim hrubě prováděl osobní hygienu, kdy jim bolestivě přetahoval předkožku a myl konečník. Štval proti nim psa, aby nezletilé kousal,“ pokračovala žalobkyně.

„Nadával jim slovy, že je zabije nebo vyhodí z okna, pročež nezletilí měli hrůzu ze slova hodit či vyhodit. Surověji si počínal vůči Tomáškovi, který měl víc zlobit a právě tomuto poškozenému způsobil přesně nezjištěným způsobem zlomeninu horní části levé kosti holenní,“ doplnila.

Spadl ze schodů, tvrdí údajný tyran

Obžaloba vychází zejména z výpovědí obou chlapců a znaleckých posudků, podle kterých měla být – v době, kdy byly děti vyšetřovány – jejich čerstvá, ale i několik týdnů stará zranění způsobena tupým násilím, nikoliv například pádem.

Podle Petra si chlapeček zlomil nohu, když spadl ze schodů. Sice kulhal, ale údajně neplakal. S partnerem prý mysleli, že to má jen pohmožděné a k lékaři s dítětem nejeli.

Muž před soudem opakovaně odmítl, že chlapcům ubližoval. „Byl jsem přísný, ale bylo to v dobrém, chtěl jsem pomoci s výchovou. Kluci dostali pohlavky, přiznávám i to sprchování, že z toho mohli mít strach. V bytě byl malý bojler, nebyl tam dostatek teplé vody, mohli se sprchovat studenou, ale určitě ne vařící vodou,“ hájí se.

Sourozenci podle něj byli zanedbaní, neměli základní hygienické návyky. Přetahování „pindíků“ (předkožky) prý dostali s partnerem za úkol od neziskovky, která jim s péčí o chlapce pomáhala, protože „to měli zaostalé“.

„Odmítám, že bych je třískal. Když jsem přišel, byli potlučení. Pořád byli v bytě, nikdo s nimi nechodil ven. Byli tam zavření se psem, který byl divoký, nevychovaný, agresivní, útočí na děti,“ tvrdí. S chlapci byl prý sám jenom jednou, a to asi pět minut, když si šel partner koupit do trafiky cigarety.

Podle Petra si vzal Lukáš děti do péče i kvůli vidině peněz. Dostával na ně přídavky. Ohledně jejich výše se bývalí partneři neshodli. Petr uvedl částku 20 tisíc korun, Lukáš 14 tisíc – zároveň odmítl, že se o synovce staral kvůli dávkám. Tvrdí, že měl dvě práce, aby byt a další náklady utáhl. Před soudem nyní stojí kvůli tomu, že měl ohrozit výchovu obou chlapců.

Podle obžaloby strašil děti partnerem

„Nejméně od září 2019 do 20. prosince 2019, kdy byli nezletilí poškození z jeho péče odebráni, jako jejich poručník o ně dostatečně nepečoval. Zanedbával péči o jejich zdraví a hygienu, když například neměli ani zubní kartáček. V bytě neudržoval pořádek, neposkytoval jim adekvátní stravu. Ponechával je v péči partnera, a to i přesto, že si byl vědom, že se ho bojí, avšak po důvodu tohoto strachu nepátral. Naopak jej využíval k vynucení si jejich poslušnosti a oba nezletilé poškozené Petrem strašil. Stejně tak se nezajímal o původ modřin a jiných jejich zranění,“ shrnula žalobkyně Lukášovo údajné provinění.

I druhý z mužů obžalobu odmítá. Trvá na tom, že děti měly zubní kartáčky i dostatečnou hygienu, dostávaly jíst a o žádném jejich týrání neví.

„Nikdy jsem děti neměl. Nemůžu vyloučit, že bych něco zanedbal, ale snažil jsem se, jak mohl,“ prohlásil Lukáš. Přiznal, že péči o oba synovce nezvládl. On sám je prý fyzicky trestal výjimečně.

„Jednou jsem dal jednomu z nich na zadek. Smál se, bral to jako hru. Nebylo to, že bych ho nějak třískal. Když čmáral na zeď, dostal přes ruce. Za celou dobu tak dvakrát, jinak nic,“ řekl.

Dodal, že viděl partnera, jak dal Jiříkovi „jeden větší pohlavek“. Dítě úder oplakalo a mělo „něco na hlavě“. Muži se kvůli tomu pak údajně pohádali. Petra ve své výpovědi na policii označil za citově oploštělého člověka, který měl k oběma dětem „nulový vztah“ a byl pro ně „záporákem“.

Senát v čele s předsedkyní Daniellou Sarah Sotolářovou má k dispozici fotodokumentaci těl obou údajně týraných chlapců, na kterých mají obě děti mnoho modřin, některé i rozsáhlé. Když se soudkyně Lukáše ptala, kdo mohl kluky tak „domordovat“, snažil se to vysvětlit podobně jako Petr zejména jejich nešikovností.

Lukáš také uvedl, že nebyl u toho, když si Tomášek zlomil nohu. Partnerovi věřil, že dítě spadlo ze schodů. Synovec tuto verzi nezpochybnil.

Soud chtěl v pondělí přehrát výpovědi obou dětí, které policie natočila před časem ve speciální místnosti s hračkami. Zvuk byl ale nesrozumitelný. Soudkyně doufá, že se problém se záznamem podaří vyřešit. Děti podle ní – i přes nízký věk – konkrétně popsaly, jak se k nim strýc a jeho partner chovali.

„Já jim věřím, ale nedokážu si to vysvětlit. Pořád si probírám v hlavě situaci, jak k tomu mohlo dojít,“ uvedl Lukáš.

Soud bude v dalších dnech vyslýchat svědky a znalce. Zmocněnec obou dětí uvedl, že pro ně od mužů žádá za nemajetkovou újmu v součtu 600 tisíc korun. A také bolestné. Pro Jiříka necelých 9 tisíc korun, pro Tomáška přes 60 tisíc. Podle posudků se u chlapců rozvinul syndrom týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte i posttraumatická stresová porucha.

Petrovi hrozí v případě prokázání viny až dvanáctileté vězení. Jeho někdejší partner Lukáš, který nyní žije v Holandsku, může přijít až o pět roků svobody. Muži se rozešli zhruba měsíc poté, co úřady děti z Lukášovy péče odebraly.