Syna bila a nechávala hladovět v psí boudě. Rakušanku zatkli za brutální týrání

V Rakousku byla zatčena 32letá žena, která je podezřelá z brutálního týrání svého dítěte. Podle vyšetřovatelů 12letého chlapce zavřela do psí boudy a nechala ho hladovět tak, že upadl do bezvědomí. Koncem léta by mělo padnout rozhodnutí, zda bude žena formálně obžalována.