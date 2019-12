Vzácná prasátka i lachtan. V Zoo Praha se letos narodilo přes tisíc mláďat

Advent v zoo 21. - 25. 12. Betlémské světlo

22. 12 Vánoce a narozeniny u goril - oslava 7. narozenin gorilího samce Nurua s hudebním vystoupením a výrobou přání

- oslava 7. narozenin gorilího samce Nurua s hudebním vystoupením a výrobou přání 24. 12. Štědrý den v zoo - otevřeno do 14.00, vstup pro děti za jednu korunu. Lidé mohou nosit do košů u hlavního vchodu ovoce, zeleninu, oříšky, piškoty nebo pokrývky, které si oblíbili orangutani.

- otevřeno do 14.00, vstup pro děti za jednu korunu. Lidé mohou nosit do košů u hlavního vchodu ovoce, zeleninu, oříšky, piškoty nebo pokrývky, které si oblíbili orangutani. 25. a 26. 12. Vánoce v rezervaci Bororo - program s domácími zvířaty

- program s domácími zvířaty 28. - 30. 12. Vánoční nadílka u zvířat - mimořádné komentované krmení stromky a dárky od návštěvníků.

- mimořádné komentované krmení stromky a dárky od návštěvníků. 31. 12. otevřeno do 14.00