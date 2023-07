Nepodporujte pouliční focení se zvířaty. Praha vyvěsí plakáty proti týrání

Město se dlouhodobě snaží bojovat proti lidem, kteří v ulicích nabízejí turistům focení s divokými zvířaty, jako jsou hadi či sovy. Tuto činnost zakazuje městská vyhláška a strážníci městské policie ji postihují pokutami, úřady také zahajují řízení o zabavení zvířete a pachatele mohou čekat postihy i ze strany státu podle zákonů o ochraně či týrání zvířat.

„Fakticky je to týrání zvířete, které je ve stresu, nevhodných podmínkách a je to pro něj obrovské utrpení,“ řekl dnes náměstek primátora Jiří Pospíšil (TOP 09). „Našim cílem je preventivní formou snížit nebezpečí tohoto jevu,“ dodal.

Letošní část kampaně Enjoy Respect Prague bude podle Pospíšila zahrnovat zhruba stovku plakátů v centru, které budou umístěny na městem spravovaných reklamních plochách. Polovina z nich bude mít vizuál zaměřený právě na prevenci zneužívání zvířat s anglickým nápisem, který v překladu sděluje, že focení se zvířaty pouličních provozovatelů podporuje jejich týrání. „Přineste si domů vzpomínky, ne obrázky týraných zvířat,“ nabádá magistrát.

Zbylé plakáty budou k tématům z minulých let, jako je rušení nočního klidu nebo nesprávné parkování koloběžek, a jejich vylepování začne v úterý. „Počítám, že během čtrnácti dnů by měl být celý ten počet vylepen,“ řekl náměstek.

3. března 2023

Text bude v češtině i angličtině, ale anglických plakátů bude většina. „Máme vysledováno, že zahraniční turisté tyto nežádoucí atrakce využívají mnohem více než ti čeští,“ vysvětlil Pospíšil.

Ředitel městské firmy Prague City Tourism (PCT) PCT František Cipro dodal, že součástí kampaně bude i digitální část. Kromě toho firma také pokračuje v dalších kampaních, jako je akce V Praze jako doma zaměřená na tuzemské turisty nebo Stay in Prague určená zahraničním turistům nad 35 let. Tyto turisty vedení města vnímá jako kýženou klientelu v kontrastu k převážně mladším lidem, kteří přijíždějí do české metropole za levným alkoholem.