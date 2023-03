Pozadí roztomilých fotek se zvířaty: často jsou týrána, chybějí povolení

Návštěvníci i obyvatelé Prahy při procházkách metropolí potkávají provozovatele zvířecích atrakcí, kteří nabízejí focení se sovou, holubem či hadem. Obzvláště pro turisty je možnost získat takovou roztomilou a originální fotku velkým lákadlem. Už méně lidí ale ví, co se odehrává za oponou této atrakce a v jakých podmínkách zvířata leckdy skutečně žijí.

„To zvíře je většinu dne nacpané v nějaké malé přepravce, kde nemá pohodlí, optimální teplotu, je tam ve tmě, nemůže se najíst, nemůže se pořádně protáhnout,“ říká Věra Přibylová, vedoucí záchranné stanice v pražské Libni. „A doma je majitelé chovají obvykle taky ve velice stísněných podmínkách. Málokdo má na ptáky slušnou voliéru nebo na plazy slušné terárium.“

Podle Přibylové zvířata žijí obecně špatným způsobem života a dennodenně si procházejí těžkým stresem, zvláště ta, která nejsou ochočená. „To zvíře jde z ruky do ruky. Málokdo tohle udělá třeba psovi,“ dodává.

Přibylová má se zvířaty, která žila v takto úmorných a trýznivých podmínkách, bohaté zkušenosti. V libeňské záchranné stanici, kde pracuje, je totiž takových hned několik - od hadů (hroznýšů a krajt) přes holuby a sovy až po káňata.

Mnoho zvířat také trpí při „úpravách“ před fotografováním, aby byla k focení jaksepatří atraktivní. „Bílí holubi jsou například barveni barvami na vlasy. Většinou na růžovo, červeno nebo oranžovo,“ uvádí Přibylová. A například sovám, u nichž hrozí, že se při pózování člověku vytrhnou, se záměrně zastřihávají křídla.

Podobných případů se v Praze odehrává řada. „Jde o skupinu lidí, kteří si nedají říct,“ komentuje situaci Martin Jánošík, ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat Státní veterinární správy.

Například před měsícem strážníci načapali cizince, kteří bez povolení využívali k veřejné produkci sovy pálené. Nedávno stejným způsobem nabízela focení se sovou na Staroměstském náměstí mladá žena. Oběma byla zvířata odebrána a přesunuta do dočasné péče záchranné stanice.

Jiřina Ernestová, mluvčí Městské policie Praha, uvádí, že se většinou jedná o cizince, kteří jsou organizovaní, a pro strážníky v uniformě je těžké je přistihnout. „Ideální by bylo zadokumentovat tuto produkci a volat městskou polici na lince 156 nebo krajskou veterinární správu,“ říká Ernestová.

Jde o přestupky

Lidé nabízející tyto služby se zvířaty se mohou provinit hned několika přestupky najednou - porušují tržní řád či zábor veřejného prostranství, leckdy také nemají k podobným úkonům žádné povolení nebo ignorují povinnost nahlásit se veterinární správě. Pod tzv. busking, veřejné pouliční vystupování, nabízení zvířat k fotografování s nimi nepatří.

„Lidé mají povinnost to dopředu hlásit jak krajské veterinární správě, tak příslušné městské části nebo místnímu úřadu,“ uvádí mluvčí Státní veterinární správy Petr Majer. „My pak můžeme provádět kontrolu, během které se dohlíží hlavně na podmínky, ve kterých zvířata žijí – například jestli je zajištěn dostatek vody a jídla. Obecně ale zákon manipulaci se zvířaty konkrétně za účelem fotografování nezakazuje. My řešíme, jestli to zvíře je, nebo není týrané.“

Pokud lidé pojmou při zpozorovaní veřejné produkce podezření na špatné zacházení se zvířaty, mají tuto skutečnost nahlásit veterinární správě nebo městské polici na lince 156, případně příslušné městské části. Ty mohou také zkoumat situaci, zda nedochází k porušování městské vyhlášky (např. neoprávněným záborem veřejného prostranství).

„Policisté si případně přizvou veterinární inspektory k posouzení toho, jestli z veterinárního pohledu dochází k nějakému týrání,“ říká Majer. „Ale určitě je dobré vždycky dát ten podnět – někomu, někam.“

Případy tohoto typu se předávají obci s rozšířenou působností a s nahlášeným se následně vede správní řízení. Může mu být uložena různě vysoká pokuta podle závažnosti přestupku a občas padne i tzv. závažný pokyn - to znamená, že je nahlášený povinen zvířeti okamžitě zlepšit podmínky, například mu poskytnout dostatek vody. „Jedná se o nějakou okamžitou nápravu situace,“ dodává Majer.