Nadávky, kopání, elektrošoky. Aktivisté zveřejnili brutální záběry z jatek

Zhruba pětiminutové video ukazuje zaměstnance, kteří zvířata jdoucí na porážku kopou, bijí, tahají za ocas či uši a u toho jim sprostě nadávají. Pomalá či zraněná zvířata jsou postrkována elektrickým pohaněčem nebo vleže tahána navijákem.

„Záběry jsme dostali z anonymního zdroje. Je na nich vidět, že jsou pořízeny v rozmezí několika měsíců,“ informoval Lukáš Vincour ze spolku Zvířata nejíme, který video zveřejnil. Podle informací spolku jsou v Hraběticích porážena i zvířata z biochovů.

„Nevíme, jestli se takové praktiky odehrávají všude, ale svědky takových pochybení jsme byli už hodněkrát. Chceme lidem ukázat, co vše je spojeno s masným průmyslem a jaké násilí je na zvířatech pácháno. Určitě nejde o záležitost jen tohoto jednoho podniku,“ podotýká Vincour.

Zveřejněné záběry byly podnětem pro protest, do něhož se dnes ráno na jatkách podle jeho účastnice zapojilo 26 lidí. „Žádali jsme vyjádření majitele jatek k záběrům, ale odmítal se s námi bavit a nechtěl se ani podívat na to video. Poté jsme s notebooky vyrazili do vesnice, abychom místním lidem ukázali, co se u nich děje,“ uvedla pro iDNES.cz účastnice protestu, která si nepřála uvést jméno.

Podle jatek jsou záběry dva roky staré

Jatka v Hraběticích provozuje firma Intramo Znojmo. Zaměstnanec jatek, který se do telefonu odmítl představit, zpravodaji ČTK řekl, že se jedná o dva roky staré záběry, vše je vyřešeno a víc k tomu nemá co říct. Poté zavěsil telefon.

Případem se zabývá Státní veterinární správa. „Chování zaměstnanců jatek zachycené na videu určitě není v pořádku. Ale podnět je čerstvý, takže jeho šetření teprve rozjíždíme,“ sdělil Jaroslav Salava, ředitel Krajské veterinární správy pro Jihomoravský kraj.

Mluvčí veterinární správy Petr Majer avizoval vydání prohlášení během pondělí.

Spolek Zvířata nejíme upozorňuje na brutální zacházení se zvířaty dlouhodobě. Loni na podzim například uvedl celovečerní dokument Svědectví popisující realitu hospodářských chovů po celém Česku, před třemi lety zase zveřejnil záběry z jatek ve Všeticích na Benešovsku. Zároveň sbírá podpisy pro petici za zavedení kamerových systémů na všech jatkách v zemi.

Veterinární správa v minulém roce provedla v chovech hospodářských zvířat 1 962 kontrol, při nichž zjistila 396 závad. „Nejčastěji se jednalo o nevhodné podmínky chovu, omezování výživy a napájení, nezabezpečení nezbytných pomůcek nebo nedodržení minimálních standardů pro hospodářská zvířata,“ stojí ve výroční zprávě.

Na jatkách platí povinnost prohlédnutí zvířat úředním veterinárním lékařem. Loni inspektoři provedli prohlídku před a po poražení u 2 649 137 velkých jatečných zvířat. U drůbeže byl loni proti roku 2020 mírný nárůst porážek se sníženým podílem kachen a hus, celkem bylo hrabavé drůbeže prohlédnuto celkem 124 205 775 kusů. U poražených králíků nastal proti roku 2020 nárůst porážek a bylo prohlédnuto 773 280 kusů.

„Jako nevhodných pro lidskou spotřebu bylo vyřazeno 37 768 kusů velkých jatečných zvířat, 1 811 885 kusů drůbeže celkem, 6 619 kusů králíků a 6 kusů farmové zvěře,“ uvádí výroční zpráva.