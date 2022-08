Veterinární správě a policii přibývá ohlášených množíren i týrání zvířat

„Psi byli nesocializovaní, vystrašení a bázliví. Zalézali do úkrytů a jejich přesný počet neznal ani sám chovatel. Téměř všichni trpěli dermatitidou, někteří měli ztrátu osrstění, lysá místa, chronické změny na kůži nebo výtoky z očí,“ shrnul mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček.

„Zvířata navíc žila v domě a venkovních prostorech plných předmětů, o které se mohla poranit či je pozřít,“ dodal.

Inspektoři v množírně napočítali celkem šestatřicet psů, z čehož bylo dvanáct štěňat. Šlo o plemeno šarpej a jeho křížence, rovněž křížence boloňského psíka. SVS následně podala šumperské radnici návrh na odebrání všech psů z chovu a jejich umístění do náhradní péče, zároveň oznámila policii podezření na spáchání trestného činu týrání zvířat.

SVS chovatele kontrolovala na základě obdrženého podnětu. „Takových dostáváme několik týdně. Někdy jsou však bohužel neoprávněné, kdy si takto lidé mezi sebou jen řeší své spory,“ uvedl ředitel olomoucké krajské veterinární správy Aleš Zatloukal.

Všechny podněty však musí inspektoři prověřit. „Je to náročné, často se nám stává, že nás majitel nechce na kontrolu vůbec pustit. Čekáme pak i několik hodin. Dotyčný má sice povinnost nás vpustit dovnitř, ale my tam sami vniknout nemůžeme,“ popsal Zatloukal.

Při nákupu se jeďte podívat, kde pes žil

Oznámení týkající se nejen psů dostávají rovněž policisté. „V kraji letos dosud evidujeme dvanáct oznámení týkajících se podezření z týrání zvířat či zanedbání péče o ně. Loni jich bylo ve stejném období pět a za celý rok sedm,“ sdělil krajský policejní mluvčí Libor Hejtman. Podle Zatloukala počet případů i oznámení za poslední dva roky vzrostl.

„Je těžké říct, zda to souvisí s náročnější dobou, nebo jsou lidé jenom více obezřetní k dění kolem sebe. Je však pravda, že se toto téma stále častěji rozebírá,“ řekl ředitel krajské veterinární správy s tím, že velké množství hlášení přichází právě z oblasti Šumperska, problémy jsou však v celém kraji.

Jak poznat inzerát nabízející štěně z množírny Nabízí psa s původem, ovšem bez průkazu, například kvůli nadpočetnosti nebo malé vadě. K předání má dojít na veřejném prostranství, což je zakázáno. Navíc si tak nelze prohlédnout podmínky, v nichž štěně i jeho rodiče žijí. Inzerát obsahuje podivné formulace, třeba nabízí neexistující plemena či netradiční zabarvení apod.

Štěňata z množíren jsou pro kupce většinou atraktivní kvůli nižší ceně.

„Je to neseriózní vůči poctivým chovatelům, kteří se o zvířata starají tak, jak mají. V nelegální množírně psi nemohou mít dobrou veterinární péči, protože pokud by majitel objednal například očkování, musel by přiznat nelegální chov,“ podotkla veterinářka z Hanušovic Magdaléna Madunická.

Štěňata z množíren většinou neodpovídají standardům plemene a hrozí u nich vážné zdravotní komplikace nebo dokonce jejich úmrtí. Často se totiž rodí s genetickými vadami, bývají nemocná, trpí průjmy, chronickými záněty uší a očí nebo mají svrab či další parazity. Náklady na následnou veterinární péči tak často výrazně převýší pořizovací cenu psa.

Veterináři proto varují zájemce, aby se koupi z množírny vyhnuli. „Lidé někdy koupí psa z množírny i za poměrně vysokou cenu, která není o mnoho nižší než cena za zvíře s papíry, což ale rozhodně neodpovídá jeho hodnotě. Navíc koupí neočkovaného psa bez jakékoli veterinární péče,“ upozornila Madunická.

Zájemcům doporučuje, aby se přijeli podívat, v jakých podmínkách pes žil a nekupovali zvíře někde jinde.

Psi z množíren končí v útulcích a to i na dlouho

Štěňata z chovatelských stanic jsou sice dražší, zato mají veškerou potřebnou péči. Podle Zdeňky Foitové z Bratrušova na Šumpersku, která chová plemena bostonský teriér, papillon, barzoj a malý knírač, jsou nelegální množírny důsledkem nedostatečné kontroly.

V chovatelské stanici se však mohou zájemci spolehnout na to, že psi jsou pod kontrolou veterinářů, mají v pořádku očkování a doklad o původu.

„Protože všechno něco stojí, jsou i psi z chovatelské stanice logicky dražší. Bohužel vzhledem k enormnímu zájmu lidí a snaze zaplatit méně mohou množírny dál existovat, neboť mnoho lidí nepotřebuje na psa papíry a nevadí jim ani kříženci,“ uvedla Foitová.

Psi z množíren nakonec často končí v útulcích. „My se aktuálně staráme o osmnáct jorkšírů z množírny od Jindřichova Hradce. Jedné majitelce tam odebrali více než čtyřicet psů a žádný útulek v okolí je nebyl schopný přijmout. U nás jsou od prosince,“ nastínila třeba Hana Dědochová, vedoucí útulku v olomoucké čtvrti Neředín.

„Bohužel je stále nemůžeme nabídnout k adopci, přestože zájem je velký, neboť majitelka se stále odvolává. Některá štěňata nám už dokonce odrostla,“ dodala.