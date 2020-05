Únosu nevěříme. Matka zmizelého Tadeáše byla na drogách, říká rodina

Sama Veronika přišla před několika dny právě na sociální odbor s tím, že nemá kde bydlet a o dítě se nemůže postarat. Nakonec slíbila, že půjde do azylového domu. Včera večer ale nahlásila, že usnula v zámeckém parku v Hoříně na Mělnicku a někdo jí kočár i s dítětem ukradl. Po dítěti marně pátrají policisté.



„Nestarala se. Stávalo se, že jí lidé potkávali opilou s kočárem, všímalo si toho dost okolí, naháněla jí sociálka i policie,“ vypráví rodinná známá, která se několik týdnů o dítě starala. Naposledy minulý týden, což potvrzují i lidé, kteří chlapečka s družkou jeho dědečka - tedy „babičkou“ - vídali.



Třebaže Veronice právě její šestašedesátiletý otec nabídl, že jí přenechá třípokojový byt v Neratovicích a sám se odstěhuje, aby neměla pocit, že bude pod kontrolou, nefungovalo to. Měli spolu rozepře, které před třemi týdny vyvrcholily tím, že mladá dívka sbalila dítě a vyrazila na úřad. „Odnesla ho sama na sociálku, že se nezvládá starat. Dělali jí testy na drogy a prokázali jí v krvi pervitin. Tehdy byl Tadeáš týden u nás, starali jsme se o něj,“ popisuje příbuzná a rozpláče se.

Ačkoliv dívka slibovala, že bude s kojencem v otcově bytě, tam podle rodiny vůbec nebyla. Poznali to podle toho, že vše bylo na stejném místě tak, jak to pro dívku v bytě připravili - postýlka, pleny, oblečení... „Už když byly Tadeášovi dva měsíce, tak z toho bytu odešla a už přespávala jen po kamarádech. Sociálce řekla, že má zažádáno o místo v azylovém domě, takže úřad to bral jako snahu, že se chce starat,“ tvrdí příbuzná, se kterou MF DNES mluvila.



Čtyřměsíční Tadeáš, který zmizel v šedém kočárku s hnědou koženou rukojetí a černým podvozkem značky Bebbeto luka, v podstatě v právě v kočárku vyrůstal. „Děsím se, co s ním je, on se ještě sám ani nepřetočí na břicho. Je to hrozně hodný chlapeček, ale to dítě prostě žilo v kočáru. Když nám jej dala, nedala nám k němu nic - pleny, jídlo, oblečení... Nic,“ dodá žena, jejíž identitu MF DNES zná.

Kočárek, který stál nový patnáct tisíc korun, koupil Veronice právě Tadeášův dědeček. Matka i s kojencem se poslední dobou pohybovala a žila hlavně v Mělníku, různě po kamarádech. Kde přesně, to nikdo netuší. Mělník je ale jen kilometr od zámecké zahrady, kde dívka zmizení dítěte nahlásila. Podle své verze usnula, když se v parku, který je poměrně zarostlý, opalovala. Když se vzbudila, bylo podle ní dítě i kočárek pryč. „Že by někdo vzal kočárek a utekl, tomu nevěříme. Spíš zfetovaná usnula a zapomněla na něj. Otázka je kdy a kde jej nechala,“ je přesvědčena žena.

Rodina právě uvažovala, že by si chlapce vzala do péče. S jeho případným osvojením to ale není tak jednoduché - podle zákona by na něj měl nárok maximálně dívčin otec, protože její matka má problémy s pitím alkoholu. Rodiče ze strany otce naopak vůbec - Veronika otce dítěte neudala a v Tadeášově rodném listu tak není zapsán, byť podle rodiny i sousedů je otcem pohřešovaného dítěte mladý muž, který už roky žije na ulici. Právě proto si okolí pohřešovaného chlapce nemyslí, že by mimino unesl například on, k dítěti se od malička ani příliš nehlásil. „Je to spíše takovej tulák, pobývá někde u kamarádů u Labe. Nejhorší je, že vůbec nevíme, kde Tadeáš dnes může být. Přitom existuje v dnešní době tolik možností, jak situaci vyřešit. I kdyby dítě dala třeba do babyboxu,“ dodala rodinná známá.

Mladá matka byla včera online na sociální síti. Reportéři MF DNES se ji pokoušeli telefonovat, po chvíli zvonění ale hovor odmítla.

Tadeáš se narodil v lednu, má světlé vlasy a modré oči. Měří 55 až 60 centimetrů a podle policie měl na sobě naposledy modré tričko a zelené dupačky na ramínka. Rozlehlý čtyřicetihektarový zámecký park policie prohledala, policisté spolu s hasiči udělali rojnici, nenašli ale ani dítě ani kočárek. „Pátrání bylo v pátek v noci přerušeno a pokračovat bude ráno,“ uvedla včera před půlnocí středočeská policejní mluvčí Markéta Johnová. Matka je v tuto chvíli na svobodě a kvůli zmizení dítěte nebyl nikdo obviněn.