Zájemce o hodinky přišel i s kumpány. Majitele zbili pálkou, tyčí a obuškem

Nic netušící muž vpustil začátkem února zloděje přímo do svého bytu. Pachatelé se do něj okamžitě pustili. „Svou společnou sílu umocnili baseballovou pálkou, železnou tyčí a teleskopickým obuškem,“ uvedl za pražské policisty Richard Hrdina.

Jeden ze zlodějů napadenému vyhrožoval a násilím ho držel v kuchyni. Zbylí dva následně ukradli hodinky v hodnotě bezmála 85 tisíc korun, včetně certifikátu pravosti. Z bytu ale odnesli také stolní počítač, mobilní telefony a cennosti.

„Celkem si odnesli věci v hodnotě přes sto dvacet tisíc korun,“ dodal mluvčí.

Podrobný popis umožnil policistům identifikovat a následně i vypátrat dva ze tří zlodějů. Zadrženi byli ve vozidle na pražské Floře. Policistům se však nechtěli jen tak vzdát a projížděním křižovatek na červenou se jim před tím snažili ujet.

Třetího pachatele zadrželi přímo v jeho vršovickém bytě příslušníci pohotovostní motorizované jednotky spolu s pražskými kriminalisty. Pro vstup byli nuceni použít hydrauliku, muž se totiž před policisty v bytě uzamkl.



„Kriminalisté podali státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí do vazby, čemuž vyhověl, a soud posléze všechny tři poslal do vazby. V případě odsouzení hrozí pachatelům až deset let za mřížemi,“ uvedl mluvčí.