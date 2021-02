Nouzový stav na jihu Čech zpomalil zloděje a lupiče, ukazují statistiky

„Registrovaná kriminalita oproti předchozímu roku poklesla o 1 282 skutků,“ potvrdil Jiří Matzner, jihočeský policejní mluvčí. Ten jako každoročně představil loňské statistiky a zajímavosti svých kolegů a kriminalistů. „Objasněnost dosáhla 63 procent a jsme tak mezi regiony na druhém místě v republice,“ zdůraznil. Lépe dopadl jen Zlínský kraj.

Vážné trestné činy na jihu Čech v roce 2020 Leden – Homole u ČB: příprava vraždy vychovatelky jedním z chovanců, mladistvého pachatele už odsoudili Únor – Táborsko: muž usmrtil svoji přítelkyni – odsouzený na 17 a půl roku Únor – Táborsko: muž s nožem zaútočil na svoji matku s úmyslem ji usmrtit – stíhání zastavené pro nepříčetnost pachatele Únor – Nemocnice ČB: psychiatrická pacientka se pokusila zavraždit personál, nožem a kladivem – soud pokračuje Březen – J. Hradec: po hádce usmrtil muž bývalou družku – pravomocně odsouzený – trest 18 let Květen – ČB: sídliště – při hromadné rvačce pachatel pobodal tři muže – zatím nepravomocně odsouzený na 15 let

Hlavní příčiny poklesu trestné činnosti jsou podle něj loňská omezující opatření, která znamenala třeba menší pohyb osob a omezení vstupu cizinců. Ale za lepšími čísly je i novelizace trestního zákoníku, která změnila hranici výše škody při kvalifikaci trestného činu z pěti na deset tisíc.

Nejzávažnější jsou bezesporu vraždy, těch kriminalisté loni řešili a vyřešili šest, včetně jedné přípravy. To je stejně jako v roce 2019. Zajímavé je, že na únor připadá hned polovina všech těchto událostí. A soudy za to udělovaly vysoké tresty. Například v Jindřichově Hradci muž po hádce usmrtil svoji bývalou družku a odpykává si tak za to 18 let ve vězení.

Mnohem méně se pak činili lupiči. Policie v regionu řešila 51 případů a objasnila jich 38. Třeba v roce 2013 jich přitom bylo hned 158. Statistika čítá i nejméně vloupání do bytů za poslední roky.

Přibyly nelegální pobyty

Naopak třeba znásilnění byl meziročně mírný nárůst ze 30 na 34, daří se pak objasnit více než tři čtvrtiny z nich. „U těchto skutků převažují případy, kdy se oběť a útočník znali. Jistá obezřetnost při navazování vztahů je tak zcela jistě na místě,“ upozornil mluvčí.

Stejně tak i nadále bují drogová scéna na jihu Čech. Tady se počty případů prakticky nezměnily a bylo jich 283. V lednu v tomto ohledu zaznamenali policisté velký úspěch, když se podařilo polapit muže s přezdívkou Satan.

Organizovanou skupinu z Prachaticka sledovali policisté ve spolupráci s celníky zhruba rok a půl. Nakonec obvinili tři lidi, které se podařilo zadržet při razii 13. ledna. „Hlavní postavou skupiny je sedmatřicetiletý muž z Vimperska přezdívaný Boss nebo také Satan. Bývalý zápasník zásoboval drogami nejen prachatické příhraničí, ale také celý Jihočeský kraj. Tak alespoň naznačují zajištěné informace,“ uvedl Matzner.

Více než dvojnásobný nárůst pak byl u nelegálních pobytů, meziročně ze 109 na 262. Nárůst policisté zdůvodňují zvýšeným počtem nelegálního vstupu na území České republiky v rozporu s ochrannými opatřeními ministerstva zdravotnictví a porušením protipandemických opatření. V drtivé většině jsou to Ukrajinci (194 nelegálních pobytů), následují Moldavci (29), Vietnamci (9) a pak třeba Turci, Albánci či Rusové.

Méně bylo padělaných dokladů, a to jen tři desítky. Většinou je měli rovněž Ukrajinci či Moldavané, kteří se na dokladech představují jako Rumuni či Maďaři, protože to jsou státy Evropské unie. „Nejčastěji se takoví lidé objevují v dělnických profesích a ve stavebnictví,“ sdělil už dříve vedoucí oddělení jihočeské cizinecké policie Jiří Stuchlý.

Méně práce měli loni i strážníci. „Kvůli nouzovému stavu se zvedl počet přestupků, které určuje krizový zákon. V celkovém součtu však došlo k poklesu. To se týká v podstatě všeho včetně veřejného pořádku či dopravy, kde sehrálo roli i zrušení modrých zón,“ popsala mluvčí českobudějovické městské policie Věra Školková.

„Jediné, kde jsme zaznamenali nárůst, bylo rušení nočního klidu. Přesná čísla budeme vědět po dokončení výroční zprávy,“ dodala.