Zloděj si na benzince uvařil kávu, dovnitř se dobýval nožem i smetákem

„Přesně hodinu po vypuknutí půlnočních ohňostrojů se do benzinové čerpací stanice v ulici Černokostelecká vloupal pětačtyřicetiletý muž. V jeho jednání jej však neodradilo ani to, že se do provozovny nemohl dlouhou dobu dostat. Nejdříve k vypáčení dveří použil nůž,“ popsala případ tisková mluvčí pražské policie Eva Kropáčová s tím, že se zloděj do budovy zkoušel dostat i pomocí smetáku.

Poté, co se muži podařilo dostat do prodejny, začal si překvapivě připravovat kávu v kávovaru. Mezitím si v blízkých regálech vybral sladké tyčinky. Jednu ze sladkostí rovnou posvačil.

Následně ukradl hotovost z pokladny a připravil si několik kartonů cigaret.

„Policisté z místního oddělení Zahradní Město spolu s kolegy z dalšího oddělení přijeli na místo v okamžik, kdy si muž vzal do ruky kelímek s kávou a začal ji popíjet,“ uvedla mluvčí.

Muže policisté zadrželi pro podezření z trestného činu krádež vloupáním. „Mimo odcizených peněz u zadrženého hlídka nalezla několik cizích dokladů totožnosti, cizí platební kartu a nůž. Kde doklady vzal a zda je použil pro spáchání další trestné činnosti, nyní policisté zjišťují,“ dodala Kropáčová.