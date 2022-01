Zeleň na věky věků. Prosek chce rozšířením parků pojistit území bez domů

„Mohlo by být pojištěno, že tam na věky věků zůstane pás zeleně,“ řekl MF DNES starosta Prahy 9 Tomáš Portlík (ODS).

Lidé z Prahy 9 si na prostranství u metra Střížkov přejí zeleň dlouhodobě a v roce 2017 to dali najevo i v anketě. S odkupem pozemků, který se nakonec uskutečnil, tehdy souhlasilo 3 992 lidí, což znamenalo zhruba 85 procent respondentů. Anketa proběhla v listopadu 2017. Hlasovalo 4 634 lidí z 54 603 obyvatel městské části.

Také radnice Prahy 9 si přeje dlouhodobě, aby na volném prostranství u metra Střížkov byla zeleň.

„O pozemky pro park jsme usilovali již od roku 2010. Byli tam ale restituenti, kteří pozemky nejprve prodali developerovi a on chtěl na místě stavět. Nakonec se nám tyto plochy povedlo odkoupit,“ řekl Portlík.

V roce 2019 nechala Praha 9 u parku přeložit parkoviště, které bránilo rozšiřování zeleně. Stavební povolení k rekonstrukci plochy získala Praha 9 o rok později.

Práce na rozšiřování parku podle Portlíka začaly v září minulého roku. Výsadbu v nové, tedy střížkovské části parku Přátelství provádí společnost Gardenline. Přijdou zhruba na 132,8 milionu korun s tím, že v ceně je rovněž péče o park v dalších třech letech.

„Gardenline stávající travnaté pozemky mezi ulicemi Vysočanská, Jiřetínská, Jablonecká a Lovosická osadí stromy a další vegetací,“ říká radní Prahy 9 pro životní prostředí Jan Poupě (ODS). Plochu u stanice metra Střížkov, na níž je nyní několik cest pro pěší a která se příležitostně využívá pro konání kulturních akcí, stavebníci doplní o osvětlení a nové cesty.

Park Přátelství V roce 2018 se Praze 9 podařilo získat zelené plochy u stanice metra Střížkov. Původně stavební pozemky o rozloze 23 641 m² mezi ulicemi Jiřetínská a Lovosická koupila městská část s finanční podporou magistrátu od developera. Zabránila tak masivní výstavbě, která by zahustila stávající prosecké sídliště. I na přání místních obyvatel se na tyto pozemky rozšiřuje sousední park Přátelství.

Součástí rozšířeného parku bude dětské hřiště a amfiteátr s vodními střiky, který bude v zimním období sloužit jako ledová plocha pro bruslení.

Instalací vodních prvků architekti navazují na myšlenku krajinářského architekta Otakara Kuči, který park Přátelství projektoval a podle něhož se měl stát zelenou oázou na Proseku.

Výstavbu doplní dva menší objekty, v nichž bude zázemí pro správce parku a stánek s dřevěnou pergolou i sociálním zařízením pro návštěvníky parku. Prodloužený park Přátelství bude směrem k Lovosické ulici ukončovat val s výsadbou stromů a keřů. Práce by měly být hotové v září 2022. Nově bude svedena dešťová voda ze střechy stanice metra Střížkov do nové retenční nádrže, z níž se bude park zalévat.

Ve hře jsou také Zahrádky

Praha 9 ale podle svého starosty rozšiřuje nebo chce zachovat zeleň i na jiných místech. „Chtěli bychom také prodloužit park Zahrádky ve Vysočanech a zvětšit ho o městské pozemky a jednáme už kvůli tomu s magistrátem,“ říká Portlík. Podle něj městská část také plánuje výměnu pozemků se společností Finep.

„Tento developer vytvořil kdysi ve Vysočanech park a všichni si mysleli, že to bude na věky věků. Jenže ten pozemek je stavební a může se tam stavět. Tento záměr vyšel najevo před dvěma lety a vyvolalo to velkou debatu. A my kvůli tomu teď s Finepem jednáme o výměně ploch,“ uzavírá starosta Prahy 9.