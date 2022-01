Praha jako smart city zaostává, snahy brzdí nedostupné bydlení i korupce

Zajímavé Smart City projekty Dobíjecí infrastruktura 2030 Koncepce, na jejímž základě by se do roku 2030 mohl navýšit počet nabíjecích stanic pro elektromobily až na 4 500. Tak by Praha zajistila kapacitu veřejného dobíjení až pro 200 tisíc elektromobilů.

Chytrý svoz odpadu Kontroluje stav a naplněnost nádob na separovaný odpad (papír, plast, sklo barevné, sklo čiré, nápojové kartony, kovové obaly).

Datová platforma Golemio Umožňuje propojení městských aplikací, dat i práci s velkými objemy dat.

Intermodální plánovač tras Měl by vyhledat nejoptimálnější trasu pomocí kombinace různých dopravních módů včetně parkovišť a pěší přepravy. Poznámka: jde o výběr z webu smartprague.eu