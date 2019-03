Města a obce získaly dotaci na wi-fi hotspoty. Až teď zjišťují, o co jde

Vylosováni byli z celkem 168 uchazečů, kteří se ve Středočeském kraji o tuto dotaci přihlásili v rámci projektu Evropské komise Wifi4EU (na roky 2018 až 2020 na to komise vyčlenila 120 milionů eur, pozn. red.).

„Veřejná wi-fi síť je jedna z možností, jak obyvatelům i návštěvníkům města usnadnit přístup k internetu,“ řekla Stanislava Tichá, místostarostka Nymburka, který je jedním z úspěšných žadatelů.

O tom, kde konkrétně wi-fi hotspoty budou, nechalo město rozhodnout občany v anketě. „Vytipovali jsme patnáct míst v různých lokalitách, kde je technicky možné internet zprovoznit,“ uvedl nymburský mluvčí Petr Černohous.

Knihovna, náměstí či park

Iniciativa WiFi4EU podporuje zavádění bezplatného wi-fi připojení ve veřejných prostorách, jako jsou parky, náměstí, veřejné budovy, knihovny, zdravotní střediska nebo muzea v celé Evropě. V budoucnu by mělo stačit se jednou zaregistrovat a pak už by měl mít uživatel automatický přístup k jakémukoliv tomuto hotspotu v EU. Stejně jako Nymburk mohla o dotaci žádat všechna města a obce v EU. Získání peněz záleželo hlavně na pořadí zaslané žádosti.

Poskytnuté finance bude možné využít na vybavení a instalaci wi-fi hotspotů. Internetové připojení a údržbu zařízení budou platit sami žadatelé, tedy města a obce. Zároveň se příjemci dotace zavazují, že budou hotspoty provozovat minimálně po dobu tří let.

Jaké budou provozní náklady tohoto systému, Nymburk zatím netuší. „V současné době se připravuje technická dokumentace. Provozní náklady se budou odvíjet podle počtu zprovozněných přístupových bodů a vysoutěžené ceny za služby,“ doplnil Petr Černohous.

Dalšími většími středočeskými městy, které dotace získaly, jsou Kolín, Neratovice či Poděbrady. Všichni úspěšní zájemci nyní mají rok na to, aby peníze využili. O veřejně přístupnou wi-fis e ale zajímají i města, která dotaci nezískala nebo o ni ani nepožádala – například Mladá Boleslav.

Ta tuto problematiku řeší v rámci oblasti Smart City ve spolupráci s Nadačním fondem Škoda Auto a například v Berouně veřejnou wi-fi síť připravují v souvislosti s rekonstrukcí veřejného osvětlení v centru města na Husově náměstí. V jiných městech už wi-fihotspoty mají.

Například ve zmíněném Kolíně nebo turisticky hojně navštěvované Kutné Hoře. „O dotaci Wifi4EU jsme ale nežádali, protože má náročné požadavky na udržitelnost,“ doplnil Ladislav Čermák, vedoucí IT oddělení města Kutná Hora.

Vesnice couvají

Právě náročnost podmínek spojených s poskytnutím dotace je i důvod, proč řada úspěšných žadatelů, zejména vesnic, které z nich tvoří zhruba polovinu, nakonec od využití dotace ustupují.

„Nejen já, ale i ostatní starostové malých obcí na Nymbursku, kteří s žádostí uspěli, jsou z toho projektu rozčarovaní. Podmínky a detaily dotace jsme začali studovat až později. Ještě se k tomu chceme všichni sejít a zhodnotit, zda dotaci využijeme,“ potvrdil starosta Kostelní Lhoty na Nymbursku Tomáš Drobný. Podobně to vnímá Milan Kos, starosta Močovic na Kutnohorsku. I tam budou ještě vyhodnocovat, zda dotaci nakonec využijí. „Měl jsem o tom jinou představu,“ vysvětlil Kos. Čekal, že mu projekt pomůže se zaváděním vysokorychlostního internetu. V tom se ale mýlil.

Jinde sice věděli, do jakého projektu jdou, ale překvapila je výše investice, kterou by si vyžádal. „I na vesnici bychom wi-fi hotspoty určitě využili, v tom by nebyl problém. Mohou být na návsi, na hřišti, ve sportovním klubu, na zastávce, a podobně. Problém je ale v tom, že jsme zjistili, že dotace by nám ani zdaleka nepokryla všechny náklady,“ sdělila Petra Šefčíková, starostka Větrušic v Praze-východ.

Než obce dotaci získají, musí splnit spoustu podmínek. „Má to specifické požadavky na hardware i software. Dotace se navíc nevztahuje na budování infrastruktury,“ upozornila Lenka Čílová ze společnosti MIIA, která nabízí zabezpečení wi-fi hotspotů. Právě zabezpečení může být pro řadu obcí problém, pokud se nespojí s odborníky.

Podle IT specialisty společnosti MAFRA Jana Bufky spočívá hlavní riziko připojení přes veřejnou síť v zabezpečení právě ze strany poskytovatele. Podle Čílové ale mohou být rizikoví i uživatelé, zneužívající anonymity připojení. Jako řešení nabízí připojení autorizované přes telefonní číslo, což by mělo být u hotspotů WiFi4EU podmínkou.