Změňte se, žádá TOP 09 primátora Hřiba. Vztahy v koalici se přiostřují

Současná magistrátní koalice Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil pro Prahu (TOP 09 / STAN) se po loňských volbách nazvala koalicí změny. Nyní požadují vládnoucí politici změnu po vlastním primátorovi. Zastupitelé Spojených sil pro Prahu primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) vyzvali, aby respektoval koaliční pravidla a změnil svůj přístup k primátorské funkci. Navrhli proto situaci řešit na koaličním jednání. S výtkami vůči Hřibovi se přidala také Praha sobě. Pád pražské vlády ale podle politiků nehrozí.



„Opravdu není možné, aby pan primátor zasahoval do kompetencí našich radních. Musí pochopit, že není šéf všeho a že členové rady jsou jeho partneři, nikoliv jeho podřízení,“ říká předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

Naráží tím na situaci z minulého týdne, kdy Hřib na jednání radních nečekaně navrhl odvolání ředitele Pražské plynárenské Pavla Janečka, kterého dlouhodobě kritizuje, což bylo v rozporu s původní koaliční dohodou. Pražská plynárenská totiž spadá do gesce radního za TOP 09 Jana Chabra, který chtěl výtky směrem k plynárnám nejprve prověřit.

Překvapivý návrh na odvolání ředitele vadí i Praze sobě. „Veškeré konflikty by se měly řešit na trojstranných jednáních, nesmíme se vzájemně překvapovat. Primátor by měl koalici především utužovat, což se zatím příliš neděje,“ konstatuje předseda Prahy sobě Jan Čižinský. Z řad politiků za Spojené síly pro Prahu zaznívá, že si primátor neuvědomuje odpovědnost ke své funkci a některým radním vadí, že jim svými kroky komplikuje práci.

Primátor Hřib v reakci na výtky koaličních partnerů uvedl, že mu není jasné, co přesně po něm chtějí. „Myslím, že to pan předseda Pospíšil zbytečně hrotí. Pražská koalice funguje dobře a pracuje ve prospěch Pražanů. Rád si vyslechnu návrhy koaličních partnerů, co by mohlo fungovat lépe. Chci věřit tomu, že nejde o uměle vyvolaný spor k zakrytí reálných problémů v plynárnách,“ říká Hřib s tím, že situace okolo Pražské plynárenské je pro Piráty důležitá i proto, že mají ve své gesci transparentnost.

Ačkoliv radní napříč koaličními stranami nyní shodně tvrdí, že spolupráce pokračuje úspěšně dál a koalice se nebortí, není to poprvé, co se situace mezi Spojenými silami a Piráty vyostřila. Spory strany vedly o pirátský návrh sčítat prázdné byty pomocí elektroměrů, pokračování privatizace nebo návrat mariánského sloupu na Staroměstské náměstí. Podle náměstka Petra Hlubučka (Spojené síly pro Prahu / STAN) je navíc potřeba, aby se koalice více zaměřila na problémy v dopravě, které podle něj Piráti odsouvají na vedlejší kolej.

Ostrý Pospíšil

Ze strany Pirátů míří kritika zase na předsedu TOP 09 Pospíšila. Ten podle nich situaci uvnitř koalice zbytečně a nesmyslně vyostřuje. Minulý týden totiž do médií uvedl, že kvůli neshodám ohledně Pražské plynárenské hrozí rozpad celé koalice, což následně další koaliční politici, včetně radních za TOP 09 a STAN, museli mírnit.

Náměstek Hlubuček Pospíšilovi vytkl, že hovoří o pádu koalice bez konzultace se zastupitelským klubem.

Ačkoliv Pospíšil tvrdí, že jeho jedinou motivací je ochrana radních ze Spojených sil pro Prahu, mohou mít jeho silné výroky vůči koaličním partnerům ještě jiný důvod. Na podzim totiž čeká TOP 09 celostátní sněm, na němž si bude strana volit předsedu. „Ze strany Jiřího Pospíšila do pražské politiky v současnosti vstupuje potřeba získat politické body a ukázat se jako silný lídr uvnitř TOP 09 před podzimním sněmem, kde bude mít silného vyzyvatele,“ uvádí politolog Lukáš Jelínek. Předseda TOP 09 to však odmítá.

„To jsou pouze spekulace. Svoji kandidaturu do čela TOP 09 jsem nepotvrdil, je tu stále alternativa, že podpořím jiného kandidáta. Žádnou svoji pozici tedy neposiluji, jen hájím jako předseda zájmy svého zastupitelského klubu,“ říká Pospíšil. Výroky o možném rozpadu koalice však z jeho úst zaznívaly už v dubnu, kdy koalice řešila spor o sčítání prázdných bytů pomocí dat z elektroměrů. V té době strana startovala kampaň do Evropského parlamentu, ve kterých chtěl Pospíšil obhájit mandát europoslance.

Brzký termín partnery popudil

Termín koaličního jednání, na kterém si budou strany své výhrady vyříkávat, se zatím hledá. Schůzka by se měla uskutečnit někdy na konci srpna. Primátor Hřib ji sice svolal už na včerejší odpoledne, vzhledem k tomu, že dva radní Spojených sil čerpají dovolenou, se však neuskutečnila.

Zatímco primátor si urychlené svolání koaličního jednání vykládá jako vstřícný krok k partnerům, Spojené síly pro Prahu tím opět popudil. „Odpovědný primátor by nejprve domluvil termín s předsedy klubů a nesvolával hystericky schůzku hned na následující den,“ zhodnotil primátorův krok náměstek Hlubuček.