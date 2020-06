Praha chce zajistit zásobování v centru města nákladními elektrokoly

Materiál z dlouhodobějšího hlediska zahrnuje i podporu napojení logistických areálů na železnici nebo udržení lodní dopravy v centru. Na magistrátním dopravním odboru k řešení problematiky vznikne pracovní pozice.

Město by podle doporučení studie mělo vytipovat místa, která by bylo možné využít pro tzv. mikrodepa. Do těch by se ráno dodávkami zavezlo zboží, které by se poté rozváželo dále do centra s pomocí elektrokol, která neprodukují emise a zabírají méně místa. K překladu mohou sloužit také kontejnery, které by zásobovací firmy mohly umístit na městských pozemcích.

První mikrodepo by podle schváleného usnesení mělo zkušebně vzniknout na parkovišti na Těšnově nebo u křižovatky U Bulhara. Podle náměstka primátora Petra Hlaváčka (za TOP 09) záměr podporují i logistické firmy.

Kromě toho studie navrhuje vytvořit v historickém centru větší množství parkovacích míst vyhrazených pro zásobování, aby se zamezilo parkování na chodnících. Zároveň navrhuje do části Pražské památkové rezervace vjezd automobilů mimo rezidentů a zásobování omezit.

To by se mohlo týkat Starého Města, Josefova, Malé Strany či Hradčan. O podobných plánech již delší dobu mluví Praha 1, v minulosti sloupky omezující vjezd radnice umístila v okolí Staroměstského náměstí, naposledy pak u vjezdu do Ostrovní ulice ze Spálené.

Město chce podle studie také podpořit instalaci tzv. balíkomatů a zachovat území pro stavbu logistických center v Malešicích a na Smíchově. V Malešicích chce magistrát vybudovat železniční vlečku určenou k přepravě komunálního odpadu do spalovny.

Napojení na železnici by podle studie mělo město podporovat i v případě budování nových logistických a výrobních areálů a zachovány by měla být také překladiště na lodní dopravu v centru města. V plánu je také marketingová kampaň na podporu udržitelné logistiky a zřízení pozice specialisty, který se na magistrátu bude jejímu řešení věnovat.

S odkazem na studii město nedávno vyjádřilo nesouhlas s plánem firmy Rail Cargo Group postavit v Malešicích železniční překladiště. Vedení města se nelíbilo, že záměr počítal se zásobováním skladových zón za Prahou, takže city logistiku by nijak nezlepšilo.

Magistrát následně v posuzování vlivu projektu na životní prostředí (EIA) vydal negativní stanovisko a firma požádala o zastavení procesu posuzování. Bez kladného stanoviska projekt nemůže pokračovat.