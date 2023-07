Dostat dítě do lavice je zázrak, v Bašti se budou učit i v tělocvičně

Loni v září se do nich nedostaly jen desítky dětí. Od letoška jich budou zřejmě stovky. A poprvé je nechce brát ani Praha, která řeší to samé.

Nejhorší situace je v Praze-západ. Jen na Černošicku by měla chybět celá jedna základní škola. „Budeme potřebovat umístit na čtyři tisíce dětí ve věku šest až čtrnáct let. Celková kapacita základních škol na našem území je ale 3 586 míst,“ upozorňovala již na jaře projektová manažerka Místní akční skupiny (MAS) Jihozápad Martina Bláhová.

9 tisíc korun zaplatí obec za umístění dítěte ve spádové škole. 30 tisíc míst chybělo pro žáky v Praze a v kraji už před rokem. 146 tisíc žáků nyní navštěvuje středočeské základní školy.

Vzhledem k tomu, že ředitelé ani starostové nemají magické schopnosti a kouzlo, jež by dokázalo navýšit kapacitu škol, aniž by se to projevilo na jejich vnějších rozměrech, fungovalo jen v příbězích o Harrym Potterovi, „čarují“ šéfové škol a obcí v mezích svých možností. Například jako v Bašti nedaleko Neratovic, kde šlo na jaře k zápisu 54 dětí. V uplynulých letech by je přijala spádová „základka“ v sousedních Líbeznicích. Nyní se však do ní už nevejdou.

„Museli jsme proto hledat náhradní prostory, kde bychom pro ně vytvořili alternativní třídy. Nakonec jsme se rozhodli, že vybudujeme dvě provizorní třídy v tělocvičně, která je součástí komunitního centra. Velký sál rozdělíme na dvě půlky a doplníme lavicemi a nábytkem. Financování provozu bude na obci, a to včetně dovybavení prostor pro jídelnu v místní kavárně,“ řekla MF DNES starostka Baště Kateřina Nováková.

Obec založila před pár lety se sousedními vesnicemi svazek Pod Beckovem, jehož cílem je výstavba nové základní školy. „Projekt se hodně pozdržel. Teprve na jaře jsme vyhlásili výběrové řízení na zhotovitele. Nejistota je u nás tedy i ohledně školního roku 2024/25. Sice by mělo odcházet více žáků devátých tříd, ale i tak budou nejspíš místa v okolních školách pro naše děti chybět,“ připustila Nováková.

Další obcí, které se kvůli dlouhodobým nedostatečným kapacitám nepodařilo zajistit spádovou základní školu, jsou Drahelčice v Praze-západ. „Už loni nevzala škola v Rudné čtrnáct našich dětí. To jsme ještě našli místa v Praze,“ říká drahelčická starostka Petra Ďuranová.

Letos, kdy šlo k zápisům čtyřicet prvňáků z Drahelčic, už mají plno i tam. „Středočeský kraj nám nabídl nejbližší volnou školu v Kamýku nad Vltavou, což je 75 kilometrů odtud. Nezbývalo nám nic jiného, než postavit dvě kontejnerové třídy. Vyjde nás to na 4,5 milionu ročně. Tedy do té doby, než se nám podaří se sousedními Úhonicemi vybudovat novou svazkovou školu,“ dodává Ďuranová.

Letos bez Černého Petra

Z dotazníkové akce Středočeského kraje mezi starosty v regionu vyplynulo, že pro nový školní rok by mělo chybět ve středních Čechách přes 2 600 míst pro prvňáky. Již minulý rok musel kraj v devíti obcích rodičům školu pro dítě přidělit. Letos situaci zřejmě řeší rodiny bez pomoci hejtmanství.

„Doposud jsme neobdrželi žádnou žádost o přidělení základní školy pro nepřijaté žáky,“ sdělil krajský radní pro školství Milan Vácha (STAN).

Před rokem v jedenácti obcích rozhodovali o přijetí žáka do školy losem. Například v Berouně padl Černý Petr na dvě děti ze spádových obcí. Teď na losování nedošlo. „Od nás nastoupí do berounských škol asi jen tři šesťáci. Ostatní rodiče děti raději přihlásili do Loděnice, kde měli větší šanci, že je vezmou,“ říká starosta Chyňavy Zdeněk Steiner.

Berounu i Loděnici bude za nově přijaté žáky platit roční příspěvek 32 tisíc, respektive 22 tisíc korun. Takzvané smlouvy o spolupráci však Chyňavským nezaručí místa v okolních školách pro všechny děti a dlouhodobě. Chyňava s Nižborem a Hýskovem proto chystá po vzoru dalších středočeských obcí stavbu svazkové školy.

„Každé dítě v lavici je teď zázrak,“ konstatuje starostka Nižboru Kateřina Zusková. S kolegy právě řeší vhodný pozemek pro budoucí školní budovu. „Až ji postavíme, musíme ještě najít dostatek učitelů a dalších pracovníků,“ uzavírá Zdeněk Steiner.