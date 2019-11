VIDEO: Davy čekají na rozsvícení vánočního stromu na Staroměstském náměstí

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Smrk ztepilý s výškou 22 metrů pochází ze soukromé zahrady ze Semil, kde jej v neděli odborníci pokáceli. Majitelka ho Praze darovala. Do centra města ho přivezl americký tahač s celkovou délkou 29 metrů a šířkou 5,5 metru. Odborníci ho v noci na úterý usadili hned na první pokus, jeho ukotvení budou náležitě kontrolovat.

Poprvé se strom rozsvítí za širokého zájmu veřejnosti v sobotu v 16:30 na titulní skladbu z Krkonošských pohádek, poté vždy každou hodinu o půl. Melodie z pohádek se bude střídat s písní na melodii Somewhere in my memory. Účast na zahájení přislíbil primátor hlavního města Zdeněk Hřib.

Vánoční trhy potrvají na Staroměstském náměstí do 6. ledna. Prodejní stánky jsou otevřené od 10 do 22 hodin, vybrané stánky s občerstvením dokonce do půlnoci. Na trzích se návštěvníci mohou těšit i kulturní doprovod, kdy na pódiu vystoupí tisíce účinkujících.