Proměna Václaváku se komplikuje, práce může zpozdit návrat tramvají

Nová podoba snad nejvýznamnějšího místa v Praze je už od roku 2005 stále jen na papíře. Po letech přešlapování dotáhlo minulé vedení města kolem tehdejší primátorky Adriany Krnáčové (ANO) projekt obnovy alespoň dolní poloviny Václavského náměstí až ke stavebnímu povolení.

Loni následoval rozsáhlý archeologický průzkum a pod zemí začaly i práce na obnově inženýrských sítí. K zásadní úpravě na povrchu, tedy k položení nové dlažby, rozšíření chodníků na úkor parkovacích míst, výsadbě stromů či vybudování vodních prvků a moderního mobiliáře, ale zatím nedošlo.

A je otázka, kdy se tak stane. Protože kolem obnovy spodní poloviny náměstí se stále vrší řada problémů, které ji mohou další roky brzdit. Ještě loni v lednu magistrát sliboval, že práce dokončí se závěrem roku 2018. Aktuálně už jeho mluvčí Vít Hofman žádné konkrétní termíny dávat nechce.

Jednou z komplikací je v tomto ohledu plán současného vedení hlavního města, které chce na náměstí vrátit tramvaje.

Eskapády kolem proměny Václavského náměstí Už v roce 2005 zvítězil v architektonické soutěži vypsané magistrátem návrh obnovy od ateliéru Jakuba Ciglera.

v architektonické soutěži vypsané magistrátem Rekonstrukce dolní poloviny náměstí získala stavební povolení až o třináct let později, konkrétně 24. ledna 2018.

až o třináct let později, konkrétně 24. ledna 2018. Městský soud v Praze kvůli procesnímu pochybení pravomocně zrušil 3. května 2018 územní rozhodnutí k revitalizaci náměstí.

Proti rozsudku byla podána kasační stížnost u Nejvyššího správního soudu, výsledek ale dosud není znám.

Hlavní město může provádět stavební práce, na které už byla vydána platná stavební povolení.

Kvůli záměru vrátit na Václavské náměstí tramvaje však bude v každém případě nutné získat nové územní rozhodnutí.

„Dolní část Václavského náměstí musí být v koordinaci se stavebním záměrem zavedení tramvajové trati v horní polovině náměstí,“ upozorňuje vedoucí odboru výstavby Prahy 1 Oldřich Dajbych. Ten dokonce vyzval, aby byly nejpozději do konce dubna přerušeny probíhající obnovy kanalizace a plynovodů. Tyto práce by totiž v budoucnu mohly být v kolizi s plánovaným umístěním trati. Ta má vést od Muzea zhruba do dvou třetin náměstí, kde se napojí na stávající koleje v úrovni Vodičkovy ulice. Také magistrátní koalice připouští, že jejich záměr bude znamenat pro plánovanou rekonstrukci administrativní úkony navíc.

„Kvůli tramvajím bude určitě nutné získat nové územní rozhodnutí. A týká se to i dolní poloviny náměstí,“ říká náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček (Spojené síly pro Prahu / TOP 09). Podle něj však nic nebrání tomu, aby se úpravy povrchu uskutečnily alespoň v dolním cípu náměstí zhruba na úrovni ulice Na Příkopě. „V nejspodnější části můžeme začít ještě letos, nad tím (kolem Vodičkovy – pozn. red.) by to mohlo být příští rok,“ zůstává Hlaváček optimistický.

Spor o nájezdové rampy

Nad obnovou náměstí se vznášejí i další otazníky. Dlouhodobý je zejména spor o umístění nájezdových ramp pro budoucí podzemní parkoviště, které však bude součástí soukromého projektu Savarin pod sousedním blokem domů. S vjezdy současný projekt rekonstrukce dolní poloviny náměstí počítá, ale proti se staví řada kritiků. Ti se zejména obávají zvýšení intenzity dopravy namísto většího prostoru pro chodce.

Mezi odpůrce se řadí i nové vedení tamní radnice. „Praha 1 si nepřeje, aby na Václavském náměstí byly nájezdové rampy do podzemních garáží. Spolu s hlavním městem Prahou nyní jednáme s investorem, abychom našli alternativní řešení, které bude schůdné pro všechny,“ prohlásil starosta Pavel Čižinský (Praha 1 sobě) a dodal, že městská část prověřuje různé možnosti, například vybudování vjezdu do garáží z ulice v Cípu a zklidnění Panské.

Jednání se soukromým investorem potvrzuje i náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě). „Snažíme se dojednat kompromis, aby byla nová podoba důstojná. Odsunutí ramp z náměstí by však bylo složité, protože město už dříve v této věci podepsalo smlouvu s developerem,“ vysvětluje Scheinherr.

Budování nájezdových ramp naopak hájí skupina Crestyl, která se garáže s kapacitou 170 míst chystá stavět. Podle jejího mluvčího Ondřeje Micky společnost svým záměrem plní dřívější závazek vůči městu, že nabídne parkování pro veřejnost. Po rekonstrukci náměstí totiž ubude řada míst na povrchu.

Součástí dohody je i podmínka, že v rámci samotného obchodního komplexu vznikne nový bezbariérový vstup do stanice metra Můstek. „Projekt Savarin je nyní ve finální fázi příprav. Pevně věříme, že budeme schopni stavbu zahájit ještě v tomto roce, aby vše bylo dokončeno do roku 2021,“ tvrdí Micka. Uvnitř by měl například vzniknout supermarket, drogerie, lékárna, kadeřník, čistírna, fitness i různé typy restaurací a kaváren.

Vlnu nevole některých občanských iniciativ sklízí ještě jeden záměr, který je součástí plánované obnovy. Dvě řady vzrostlých lip mají na Václavském náměstí nahradit čtyři stromořadí, která budou tvořena výhradně platany.

„Stromy je nutné přesunout, abychom mohli provést rekonstrukci náměstí a aby nedošlo k jejich poškození. Lípy navíc nejsou vhodným typem dřevin do městské zástavby tohoto typu,“ vysvětluje mluvčí magistrátu Vít Hofman. Stávající dřeviny kácet Praha nebude, chystané přesazení ale zatím pozastavila. To, kdy poputují na nové místo, se má rozhodnout koncem dubna.