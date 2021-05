Spolek blokuje opravu Šatovky. Bojí se, že je projekt radnice předimenzovaný

Radnice Prahy 6 chce usedlost Šatovka proměnit na komunitní centrum pro seniory s několika menšími domky se zhruba padesáti malometrážními byty.

K tomu ale potřebuje změnit využití plochy z obytné na veřejnou vybavenost. Snahy radnice o tuto změnu trvají deset let a mezitím budova zchátrala. To byl také důvod, proč na začátku roku 2018 vylezli na střechu Šatovky squateři, kteří chtěli roky prázdný dům využít pro sebe.

Radnici se nakonec podařilo squatery vyhnat a krátce na to magistrát vyhověl žádosti o změnu územního plánu. Tu ovšem v loňském roce zrušil soud, který se přiklonil ke kritice spolku Šárecké údolí.



Jeho zástupcům vadilo, že by se mělo stavět v chráněném území přírodního parku Dolní Šárka. Nyní radnice připravila novou žádost, která čeká na schválení pražských zastupitelů.

„Stavbu centra pro seniory Šatovka zatím blokuje nesoulad s územním plánem. Věříme, že se to letos změní. Odbor pro územní rozvoj hlavního města již změnu plánu doporučil a nyní se čeká na zastupitelstvo hlavního města, jehož rozhodnutí v této věci by mělo přijít do poloviny letošního roku,“ sdělil k poslednímu vývoji mluvčí Prahy 6 Jiří Hannich.

Po soudním řízení, které dalo za pravdu kritikům projektu, radnice upravila novou žádost tak, aby vyhovovala požadavkům magistrátu. Podle předsedy spolku Šárecké údolí Davida Ptáčka je ale nová žádost stejně problematická, jako ta předchozí.

Změna územního plánu se sice odsunula o deset metrů od zvláště chráněné přírodní památky, ale stále zůstává uvnitř jejího ochranného pásma.

„Původní změna územního plánu se projednávala celých 8 let, což rovněž svědčí o nešťastném záměru radnice Prahy 6. Změnu zamítl Městský soud a dal nám za pravdu i Nejvyšší správní soud. Navrhované seniorské centrum je absolutně cizorodým prvkem v údolí s chráněným krajinným rázem, v podstatě zde radnice chce realizovat výstavbu sídlištního typu,“ řekl k projektu Ptáček.

Bude to wellness centrum, tvrdí spolek

Spolek je tak i nyní podle Ptáčka připraven podat magistrátu námitky, pokud by změnu územního plánu schválil, nebo se znovu obrátí na soud.

„Nad celým projektem se vznáší řada otazníků, kdy radnice deklaruje výstavbu bytů pro seniory v tíživé situaci. Plánuje ale rozsáhlé wellness služby a zázemí, podzemní parkoviště pro 45 aut. Máme tak silné podezření, že se jedná ve skutečnosti o výstavbu luxusních bytů a o přípravu velmi lukrativního stavebního pozemku,“ uvedl předseda spolku Šárecké údolí David Ptáček.

Radnice to odmítá s tím, že ve čtyřech nových domcích mají být malometrážní byty pro seniory v tíživé životní situaci, jejichž zdravotní stav nevyžaduje stálou péči.

„Takovou interpretaci (ze strany spolku) považujeme za nesmyslnou a zcela ji odmítáme. Vedle bydlení zde seniorům budou k dispozici stravovací a sociální služby. V rámci komunitního centra, které by mělo vzniknout v historické budově Šatovky, pak senioři budou moci využít možnosti zapojení se do aktivnějšího způsobu života,“ sdělil k záměru radnice její mluvčí Jiří Hannich.

Zástupci spolku Šárecké údolí podle něj odmítají jakýkoli kompromis a jsou jen pro rekonstrukci Šatovky bez další zástavby. Předseda spolku David Ptáček ale oponuje s tím, že jimi nabízené alternativě zástavby se radnice vysmála.

Seniorské centrum se má stavět podle návrhu architektky Gabriely Kaprálové ze studia ASGK Design. Podle dokumentu, který pro radnici zpracovala Česká komora architektů, a který slouží jako podklad pro veřejnou soutěž, byly náklady předběžně odhadnuty na 230 milionů korun. Původně radnice cenu odhadovala na 150 milionů s tím, že projekt bude financovat sama a s dotacemi od hlavního města.