Název Zemanovy ulice v Praze se zpřesní, aby bylo jasné, čí jméno nese

Ulice vychází jihovýchodním směrem z ulice Václava Chocholy mezi ulicemi Hermíny Týrlové a K Běchovicům. Magistrátní místopisná komise navrhla pojmenovat ji Zemanova a připomenout tak osobnost jednoho ze zakladatelů československého animovaného filmu, loutkáře, animátora a grafika Karla Zemana. Oficiálně pak byla pojmenována loni v listopadu.



Na vedení města se následně obrátila kolodějská starostka Angela Morávková (Naděje pro Koloděje) se žádostí o změnu názvu ze Zemanova na Karla Zemana. Stejný požadavek vzneslo také Muzeum Karla Zemana.

Komise to odmítla s odůvodněním, že název musí být co nejkratší. Vedení Prahy se však rozhodlo verdikt komise změnit a Kolodějím a muzeu vyhovět. Vyplývá to z dokumentu, který v pondělí projednají pražští radní.



Pojmenování či přejmenování veřejných prostranství v Praze schvaluje městská rada. Podněty může podávat kdokoliv.

Návrhy nejprve projednává radnice příslušné městské části. Po schválení jejím zastupitelstvem je postoupen magistrátní místopisné komisi. Pokud s ním souhlasí, následně jej projednají pražští radní. Prostranství nesmí být podle zákona pojmenováno po nikom žijícím.