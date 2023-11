Nejdelší trolejbus Česka bude jezdit na pražské letiště, měří skoro 25 metrů

Bývalý pražský radní pro dopravu Adam Scheinherr při představení prvního ze dvou trolejbusů, které Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) nasadí na novou linku 59 z Veleslavína na letiště od března příštího roku, uvedl, že vedení města a DPP rozhodlo o pořízení trolejbusu na letištní linku před čtyřmi roky v rámci projektu elektrifikace nynější autobusové linky č. 119.

Dodavatelem veřejné zakázky na nákup dvaceti nových tříčlánkových bateriových trolejbusů je česko-polsko-španělské sdružení společností Škoda Electric (ze skupiny Škoda Transportation), Solaris Bus & Coach a Solaris Czech. Celková hodnota zakázky je 623,2 milionu korun.

Velkokapacitní trolejbusy Škoda-Solaris Trollino dlouhé 24 metrů jsou podle šéfa Škoda Electric Radka Svobody svou délkou výjimečné i v evropském měřítku.

„Z nejdelšího vyrobeného trolejbusu jsme opravdu nadšení. Není to jen další typ vozidla a rozšířené portfolio, je to i symbol změny v úrovni a kapacitě cestování. Věříme, že cestující novinku ocení. A obavy nejsou nutné ani u řidičů samotných trolejbusů ani těch kolemjedoucích. Tříčlánkový trolejbus se i přes svoji délku ovládá velmi dobře, jeho řízení a manévrování je srovnatelné s běžnými kloubovými trolejbusy.“

Dopravní podnik bude dlouhé trolejbusy nasazovat primárně na linku Nádraží Veleslavín – Letiště Praha. Linka č. 119 bude elektrifikována pomocí systému tzv. dynamického nabíjení a změní se na linku 59.

Trolejové vedení je na části trasy linky, konkrétně v úseku Nádraží Veleslavín – Terminál 3. Ve zbylých úsecích pojedou trolejbusy na elektřinu z baterie. Kromě dynamického nabíjení při jízdě pod trolejí, se budou baterie trolejbusů nabíjet i staticky v obratištích Nádraží Veleslavín a Letiště Václava Havla. Současně vzniknou místa pro nabíjení a balancování baterií a také předtápění interiéru před výjezdem v areálu garáží Řepy, odkud bude linka vypravována.

Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP uvedl, že první superdlouhý trolejbus dostalo město dříve, než bylo plánováno. Na přelomu listopadu a prosince ho začne prozatím bez cestujících zajíždět, do provozu na svou linku číslo 59 na letiště vyrazí podle plánu v březnu příštího roku.

„Pevně věřím, že se výrobci i nám podaří získat všechna nezbytná povolení, abychom jej na přelomu listopadu a prosince mohli poprvé vypravit, zatím na již dokončenou trolejbusovou trať z Palmovky do Čakovic a Miškovic a zahájit tak první etapu homologace vozidla,“ dodal Witowski.

Trolejbusy začaly v Praze jezdit v roce 1936

Nejdříve musí trolejbus najezdit bez cestujících 5 tisíc kilometrů. Po dosažení této mety může svézt první cestující. A začne druhá etapa homologace, provoz vozidla s cestujícími, ve které je nutné najezdit až 15 tisíc kilometrů.

„Abychom to vše stihli, v lednu předpokládáme nasazení také druhého vozidla. Pokud vše dopadne podle plánu, v polovině února bychom si měli převzít všech dvacet trolejbusů a následně v průběhu března 2024 zahájit jejich provoz již na lince 59 na letiště,“ dodává ředitel DPP.

Praha se tak vrací k trolejbusové dopravě, kterou započala v roce 1936. Trolejbusový provoz v Praze skončil v noci z 15. na 16. října 1972. V novodobé historii je trolejbusová doprava v Praze v provozu od října 2022 v úseku Letňany – Čakovice. Od října 2017 jezdí na trase Palmovka – Letňany hybridní trolejbusy.

Současný radní pro dopravu hlavního města Prahy Zdeněk Hřib zdůraznil, že nasazení velkokapacitních trolejbusů na letiště je dočasným řešením do doby, než bude vybudována nekonečně dlouho plánovaná trať. Poté se čtyřiadvacetimetrové trolejbusy podle Hřiba přestěhují na pražskou páteřní linku 136.

„V první řadě výměnou stávajících autobusů za velkokapacitní trolejbusy navýšíme na lince přepravní kapacitu minimálně o 25 až 30 procent. Zvýšíme tím pohodlí pro cestující, kteří budou mít také více prostoru pro svá zavazadla. Dalšími pozitivy, zejména pro životní prostředí, bude úspora zhruba 690 tisíc litrů nafty a současně snížení emisí CO 2 o cca 1 850 tun, v obou případech na roční bázi,“ dodal Hřib, který je zároveň předsedou dozorčí rady DPP.

Podotkl že aktuálně je v různé fázi projektové přípravy dalších třináct městských autobusových linek, a ve spolupráci se Středočeským krajem i první příměstská, které se postupně do roku 2030 změní na trolejbusové.

„V současné době má Praha ze všech měst v ČR, kde jezdí trolejbusy, nejmenší trolejbusovou síť. Pokud se nám povede zrealizovat všechny rozpracované projekty, bude mít trolejbusová síť v Praze téměř sto kilometrů a bude pravděpodobně nejdelší v ČR,“ dodává.

Superdlouhý trolejbus pojme až 179 lidí

Městský, plně nízkopodlažní tříčlánkový bateriový trolejbus Škoda-Solaris Trollino 24m s pěti dvoukřídlými dveřmi a celovozovou klimatizací odveze až 179 cestujících, má 52 míst k sezení. Vozidlo je čtyřnápravové s pohonem druhé a třetí nápravy. Přední a zadní nápravy jsou řízené.

Trolejbus má zařízení pro automatické počítání cestujících, kamerový systém zahrnující monitorování interiéru, čelní nehodovou kameru, boční a couvací kameru, další kamera snímá trolejbusové sběrače.

Škoda-Solaris Trollino 24m délka x šířka x výška (mm): 24 700 x 2 550 x 3 500 (se staženými sběrači)

rozvor: přední 5 900 mm / střední 6 000 mm / zadní 7 350 mm

celková maximální hmotnost: 38 000 kg

maximální rychlost:70 km/h

počet náprav: 4

počet poháněných náprav: 2 (druhá a třetí)

počet řízených náprav: 2 (přední a zadní)

Počet dveří pro nástup a výstup: 5

nástupní výška: 320 mm

celkový počet sedadel: 52

celkový počet cestujících: 179

počet motorů: 2

výkon trakčního elektromotoru: 160 kW

kapacita trakční baterie: 60 kWh

Trolejbus pohání dva bezúdržbové trakční elektromotory o jmenovitém výkonu 160 kW, které jsou umístěny v bočních schránách před druhou a třetí nápravou. Kromě toho je vozidlo vybaveno dalšími sedmi pomocnými motory sloužícími například k chlazení trakčních motorů, střešní jednotky nebo jako pohon kompresorů klimatizace.

Elektrická výzbroj včetně řídicí elektroniky a trakční baterie je rozmístěna na střeše vozidla.

Pro případ vzniku námrazy na trolejovém vedení budou dva trolejbusy navíc vybaveny systémem automatického postřiku roztoku nemrznoucí směsi.

Trolejbusy mají možnost nouzového nabíjení z běžné sítě 3 x 400VAC/32A nebo 63A.

Záruční doba trolejbusů je podle smlouvy osm let vyjma trakčních akumulátorů, jejichž záruční doba je 15 let. Po dobu této záruky musí být vozidlo schopno dojet na trakční akumulátor minimálně 11 km s použitím topení nebo klimatizace za jakýchkoliv provozních a klimatických podmínek v Praze. Deklarovaná životnost velkokapacitních trolejbusů je minimálně 15 let.

Předpokládaný roční nájezd každého trolejbusu bude až 90 tisíc kilometrů, což při délce trasy linky 17,9 km tam a zpět znamená zajištění zhruba 10 tisíc spojů ročně, a tedy průměrně téměř 28 spojů denně každým trolejbusem.

Celková hodnota veřejné zakázky za nákup dvaceti tříčlánkových bateriových trolejbusů Škoda-Solaris 24m včetně čtyř nabíječek a sedmi sad hardware a software pro diagnostiku závad je 623 216 860 korun bez DPH.