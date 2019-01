Sazená chce vrátit sochy na most, z původních zůstaly jen podstavce

Vypadá jako takový malý a mladší „sourozenec“ Karlova mostu v Praze. Krásný 42 metrů dlouhý kamenný most se čtyřmi oblouky a sochami svatých po obou stranách vozovky působí v drobné obci Sazená jako zjevení. O tom, že se jedná o unikát, jsou přesvědčeni místní obyvatelé i odborníci z řad památkářů.

„V tak malé vesnici je to skutečně ojedinělý a výjimečný most. Troufám si říci, že patří mezi nejstarší mosty ve středních Čechách,“ hodnotí Julie Motyčka, historička Národního památkového ústavu (NPÚ). Nyní se k mostu v Sazené, která se nachází osm kilometru severně od Kralup nad Vltavou, snaží najít co nejvíce informací v archivech.

Po rekonstrukci most prokoukl

Most, který je památkově chráněný již od roku 1958, dlouhá léta chátral a dostal se až do havarijního stavu. Bylo to s ním tak špatné, že kvůli němu v Sazené před sedmi lety vznikla i petice požadující jeho obnovu. Vlastník, Středočeský kraj, jej nechal loni za téměř 17 milionů korun zrekonstruovat.

Odstraněn přitom byl veškerý beton, který zřejmě již od 80. let zakrýval jeho kamennou podobu a odborníci zrestaurovali dvě kopie soch – svatého Jana Nepomuckého a sousoší s Ukřižováním. Jejich originály jsou již několik desítek let ve velvarském muzeu.

Původně však bylo na mostě soch svatých třikrát tolik. Vydržely tam až do poloviny 20. století. Pak zmizely. Zůstaly po nich jen podstavce. Obec Sazená, která má most i ve svém znaku, by na něj chybějící sochy ráda vrátila. Jejich původní podoba ale není zcela známá a u jedné z nich dokonce panuje nejistota, koho znázorňovala. Proto Sazená koncem minulého roku vyhlásila „pátrání“ po jakékoliv písemné či obrazové dokumentaci, která by podobu soch přiblížila.

„Zatím se nám nikdo neozval, ale myslím si, že by se mohli přihlásit i lidé mimo Sazenou,“ věří starostka obce Blanka Šedivá. Ze stejného důvodu v archivech pátrá i památkářka Julie Motyčka. Podle ní i řady dalších odborníků, byl pravděpodobným autorem soch Ignác František Platzer, hlavní představitel sochařství druhé poloviny 18. století v Čechách a například také autor soch zápasících Titánů při hlavním vstupu do Pražského hradu. Žádný přímý dokument potvrzující jeho autorství u děl v Sazené se však dosud nenašel.

Obec Sazená Leží v krajině Podřipska, asi 25 km na sever od Prahy, v nehlubokém, zčásti zalesněném údolí Bakovského potoka. Jen tři kilometry od obce je nájezd na dálnici D8. Bakovský potok Sazenou rozděluje na dvě části. Obě spojuje silniční barokní most, na němž se dochovaly dvě z původních šesti pískovcových soch z 18. století. První písemná zmínka o obci je z roku 1295. V obci se nachází také renesanční zámek z 16. století, v němž nyní sídlí obecní úřad. V Sazené jsou zajímavé i mladší historické památky. Nachází se v ní dva ojedinělé železobetonové bunkry se střílnami zakamuflovanými do části památkově chráněného mlýna a malé obecní váhy, kde je dnes provozováno Pevnostní muzeum. Oba bunkry vznikly jako součást takzvané Pražské čáry v rámci československého opevnění před druhou světovou válkou.

„Byla jsem například v archivu Národní galerie, kde je uloženo asi 700 kreseb od Platzera. Bohužel jsem tam k Sazené nic neobjevila,“ uvádí Motyčka. Kvůli sochám kontaktovala také veškerá místní muzea a galerie, v jejichž fondech by něco mohlo být. Zatím nikdo nic nenašel.



„Stále také probíhá výzkum v archivech. Dojíždím do Národního archivu, kde procházím fond premonstrátek doksanského kláštera, kterému Sazená kdysi patřila,“ popisuje historička.

Podle Julie Motyčky a sazenského kronikáře Rudolfa Votruby, který je jedním z hlavních iniciátorů obnovy mostu, je již u tří ze čtyř chybějících soch známo, koho znázorňovaly. „S jistotou víme, že tam byl svatý Josef a naproti němu svatý Antonín Paduánský. Oba drželi Ježíška na levé ruce. Dále tam byla svatá Kateřina a u té poslední sochy se ještě dohadujeme, komu mohla patřit,“ říká Rudolf Votruba.

Z dochovaných fotografií je podle něj rozeznatelná jen silueta světce, který je prostovlasý, má vousy a něco drží. „V zásadě jsou dvě možnosti – jednou z nich je svatý Kliment, farností totiž Sazená patřila k sousednímu Chržínu, kde je kostel svatého Klimenta, nebo by to mohl být svatý Norbert. Doksanský klášter totiž měl svatého Norberta coby patrona premonstrátek ve svém znaku,“ dodává Votruba.

Obec vyhlásí sbírku

Podle prvotních odhadů nebude obnova čtyř ztracených soch zrovna levná. Jedna by mohla vyjít zhruba na 800 tisíc korun. „Problém je, že most je ve vlastnictví kraje a spravuje ho krajská správa a údržba silnic. Ani jeden z nich ale nechce sochy do svého vlastnictví. Obec však na ně ve svém rozpočtu peníze nemá. Budeme se proto snažit o získání nějaké mimořádné dotace od kraje, a až budou známi všichni zobrazení svatí, vyhlásíme veřejnou sbírku,“ plánuje starostka obce.

Středočeský kraj zatím žádnou finanční spoluúčast nepřislíbil, ale podle informací z krajského odboru kultury a památkové péče je v této věci ochotný jednat.