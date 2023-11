O platy učitelů nám nyní nejde, říká prezident sdružení ředitelů škol

„Zpočátku jsem věřil, že by ani nakonec nemusela být a že školské odbory přece jen dospějí k nějakému kompromisu s ministerstvem, který by ji odvrátil. To se bohužel nestalo,“ říká Zajíc v rozhovoru pro MF DNES.

Může něco stávka změnit na připravovaných škrtech ministerstva školství?

To se dá zatím těžko předjímat, nicméně za pozitivní považuji, že se o problémech konečně hlasitě diskutuje. I proto věřím, že další dialog s ministerstvem školství začne být konstruktivní a že se některé plánované změny nakonec podaří odborům odvrátit.

Část veřejnosti i rodičů, kteří museli narychlo zajišťovat hlídání dětí, důvodům stávky nerozumí. Namítají, že platy učitelů rostou, ale zřejmě nevědí, že kvůli nim školy neprotestují…

Ano, tato stávka opravdu není o učitelských platech. A záleží na školách, aby to dokázaly rodičům vysvětlit. Je pravda, že někteří nedostatečně informovaní lidé situaci zlehčují a tvrdí: „No jo, kantorům jde zase jenom o jejich prachy.“

Bohužel to takto prezentují i někteří politici, což od nich považuji za neférové. Průměrné platy učitelů se zvyšují a skutečně příští rok dosáhnou 130 procent průměrné mzdy; byť té z roku 2022. Na jednu stranu vládu chápu, že znění zákona umožňuje, aby platy v příštím roce vypočítávala podle těch loňských. Na druhou stranu bych považoval za vhodné, kdyby veřejně přiznala, že na zvyšování mezd pedagogů peníze prostě nejsou, a nehájila se kontroverzním zněním zákona.

Jaké jsou tedy hlavní důvody stávky?

Je jich celá řada. Počínaje nedostatkem kvalifikovaných učitelů přes řadu nekoncepčních změn až po nejistotu škol, jaký budou mít dopad na úroveň vzdělávání. Jednou z těch klíčových je avizované snížení maximálního počtu hodin výuky, které jsou financované státem, tedy takzvané hodnoty PHmax. Ačkoliv se nejcitelněji dotknou středních škol, negativní dopad budou mít i na ty základní. Nejde přitom o žádný nadstandard, ale o důležité prvky ke zkvalitnění výuky. Školy mohou díky dostatečné úrovni PHmax půlit třídy na cizí jazyky nebo odborné předměty na menší skupiny, díky nimž je vzdělávání žáků efektivnější. A to nejen těch nadaných, ale i dětí, které mají kvůli vývojovým poruchám ve výuce problémy. Skutečně to není o tom, že by si školy vymýšlely zbytné pozice. Nedivím se, že ředitelé tyto plánované škrty kritizují.

Zvlášť ti, kteří se snažili být ve výuce nejprogresivnější, jsou nyní právem rozzlobení, že jejich práce přijde vniveč…

A to je právě jeden z faktorů, který ke stávce přispěl asi nejvíce. Kdysi dávno někdo spočítal, že systémové změny v průmyslu trvají čtyři roky, zatímco ve školství třináct. Jsou to náročné úpravy vzdělávání, a pak najednou by se měly předělávat. Jinými slovy: „Všechno bylo špatně, zpátky na stromy.“ V minulosti jsme přitom byli přesvědčováni, abychom co nejvíce zkvalitňovali výuku. Něco tedy dlouhodobě budujeme a teď vláda najednou řekne, že se na tom musí šetřit.

Jako druhý hlavní důvod ke stávce zmiňují odbory nedůstojné platy provozních zaměstnanců škol, které by měly v příštím roce navíc ještě klesnout.

Jejich mzdy jsou opravdu velice nízké a u řady nepedagogických pracovníků se dokonce pohybují pod úrovní minimální mzdy, což se týká třeba uklízeček. Absolutně nechápu, jak se toto může dít; vždyť to postrádá logiku! Školy pak musí ze svých peněz tento rozdíl doplácet. Není divu, že řada provozních zaměstnanců odchází. Třeba naši školu v Pečkách loni opustil hlavní kuchař. Když byl totiž v bance žádat o hypotéku, tak mu tam řekli, že s tímhle platem nemá šanci.

Vládní škrty by se však měly dotknout také dalších důležitých profesí na školách, že?

Ano, měl by se například snížit objem prostředků pro asistenty pedagogů. Ale státní úspory by se bohužel mohly projevit třeba také u školních psychologů nebo u speciálních a sociálních pedagogů. Ti jsou přitom pro žáky nepostradatelní, což se nejvíce projevilo během pandemie. Pokud tedy stávka nepřiměje vládu změnit její postoje, všem profesím ve školství se zhorší podmínky práce a dětem se zkomplikuje přístup ke kvalitnímu vzdělání.