Stávkovat se mělo již vloni. Premiér je uražen ve své ješitnosti, míní politolog

„Jsem připraven jednat, ale ne pod tlakem,“ kritizoval premiér Petr Fiala stávku odborů. Nyní a za této atmosféry to ale podle něj nemá smysl. Jeho slova mezi stávkujícími rezonují a politolog Lukáš Valeš považuje politické odpovědi stávkujícím za živnou půdu kritikům současné vlády.

Přikládání do kamen kritikům vlády

„Mě to nepřekvapuje. Bohužel tím spíš přikládají do kamen kritikům téhle vlády. Tím, že nemá reflexe a je si jistá, že jde správným směrem. K tomu současnému stavu, dnešní stávce muselo dojít. Zejména s ohledem na učitele. Víme dlouho, že jsou zde dva problémy. Jedním je financování nepedagogických pracovníků a výhled na krácení spojených hodin, což by výrazně ohrozilo už tak mizernou kvalitu českého vzdělávání,“ říká politolog.

Podle něj se přitom vše dalo vyjednat a ke stávce by nemuselo dojít. „Jenže pan premiér a pan ministr jsou přesvědčeni, že jdou správnou a jedinou možnou cestou. Tím zatahují občany do stávky,“ dodává.

Vypadá to, že pan premiér mávne rukou. Je uražen ve své ješitnosti a je pro něj nepochopitelné, že si občané vůbec stěžují. Myslí si, že to řídí dobře. Lukáš Valeš politolog

Premiér Fiala označil stávku za neodůvodněnou a odbory podle něj jednají nezodpovědně. Jeho názor ale sdílí pouze čtvrtina lidí v Česku, zbytek s ním nesouhlasí.

Podle STEM/MARK si i téměř polovina voličů vládní koalice myslí, že se premiér mýlí. Více než čtyři pětiny lidí také uvedly, že rozumějí důvodům protestních akcí odborů. V kontextu nesouhlasu s premiérem poměrně výrazně padá voličská podpora. To politologa nepřekvapuje.

„Je spíš pro mě trošku záhadou, že nepadá rychleji, protože když se podíváme na to, že Česká republika je nejrychleji se zadlužující země, máme druhou nejhorší inflaci, zejména nerosteme, což bude ještě problém i do dalších let, to znamená, že nemáme HDP ani na úrovni před covidem. Za takový výsledek nevidím jinou možnost, než demisi vlády,“ míní.

Odbory jsou vůči vládě příliš mírné

Valeš kritizuje odbory za příliš mírný přístup k vládě. V zahraničí by se podle něj výrazněji stávkovalo již v minulém roce. „Odbory jsou příliš vstřícné k této vládě. Nemyslím si ale, že by to bylo nějakou další politickou ambicí Josefa Středuly. Ten své ambice ukázal útěkem z prezidentské kandidatury. Je pro mě překvapením, že odbory se více probouzí dva roky poté, co země prožívá hlubokou ekonomickou krizi. Navíc se připojují ke školám asi z důvodu vlastní neschopnosti podniknout větší kroky. Připojení ke školám vlastně vychází z tlaku na rozsáhlejší činnost odborů v reakci na vládu a stav,“ myslí si Valeš.

Podle něj bylo i velmi hloupé, když premiér Fiala poukázal nákupem v Německu na rozdílnost cen. „Jsou to všechno spouštěcí mechanismy. Lidé počítají každou korunu a jsou zde již domácnosti, které nevyjdou s normálním příjmem, protože rostou ceny, ale ne platy. Potom si o premiérovi myslí, že si dělá legraci a žije ve virtuálním světě. Protože my všichni ostatní víme už řadu let, že jsou ceny potravin v Německu a zejména v Polsku nižší.“

Reakcí by podle politologa měl být výrazný krok vlády v podobě zastropování cen. „Kdyby pan premiér přišel s tím, že zastropujeme ceny, nebo provedl nějakou razantní akci, tak měl jeho nákupní výlet smysl. Takto to vyznělo jako výsměch normálním občanům a ukázka toho, že politici žijí ve své slonovinové věži a neznají vůbec reálný svět,“ řekl Valeš.

Stávky se mohou opakovat

Podle něj ale nebude mít stávka nějaký hlubší přínos i přes to, že by vláda razantně reagovat měla. „Vypadá to, že pan premiér mávne rukou. Je uražen ve své ješitnosti a je pro něj nepochopitelné, že si občané vůbec stěžují. Myslí si, že to řídí dobře. Pokud ale nebude vyvozeno nějaké konkrétní řešení, například odvolání některých ministrů a nebude větší míra sociálního dialogu, tak se stávky budou opakovat. Dostaneme se na úroveň Francie.“

Premiér by se měl mít podle Valeše na pozoru nejen před tím, že se blíží volby do Evropského parlamentu, ale i před kritikou ve vlastních řadách. „Výrazný propad hlasů bude mít vliv zejména na krajské volby. V koalici vznikne nespokojenost zejména s ODS a už nyní číhá kritické křídlo vedené Martinem Kubou. Pan premiér by proto měl začít přemýšlet o změnách a krocích i s ohledem na sebezáchovu Spolu,“ dodal na závěr politolog Lukáš Valeš.