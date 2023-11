Bláto a osamělý stánek. Na Letnou přijíždějí odboráři, dorazit mají tisíce

K protestům proti vládě se přidávají i další odboráři z průmyslu a služeb, společně naplánovali protestní pochod a demonstraci v centru Prahy.

Na Letné scházejí lidé z největšího odborového svazu KOVO. Podle odborářky Miloslavy Novákové na místo dorazí až sedm tisíc jejich členů.

Na místě se objevují také první politická hesla. „Česká vládo, pokud s námi nechceš jednat, táhni do pr*ele,“ stojí na jednom z nich.

„Mě ta vláda štve. Dělají věci, které by dělat neměli, na lidi vůbec nemyslí. Každý bere 250 tisíc a jsou za vodou. Proč by zaměstnanec jako já, který bere 26 tisíc neměl stávkovat. Všecko nám zdražili a zvýšili, nikdo neříká, že by se to mělo zlepšit,“ řekl jeden z prvních účastníků demonstrace Leoš Neuberg z jihočeské Kaplice.

Na Letnou dorazila před jedenáctou hodinou dopoledne také skupina odborářů z Plzně. „Nechceme jen platit evropské ceny, chceme i evropské platy a přišli jsme to panu premiérovi říct,“ říká Antonín z plzeňského svazu KOVO.

Všichni u stánku fasují šály a čepice, řehtačky a píšťalky. „Chceme aby nás bylo vidět a slyšet,“ tvrdí.

Odbory protestují proti podobě vládního konsolidačního balíčku i důchodové reformy, nenavyšování platů ve veřejném sektoru, drahým energiím, vysoké inflaci či nedostatku peněz na školství. Stěžují si na to, že s nimi vláda nehledá kompromis. Členové kabinetu naopak opakují, že s odboráři jednají.