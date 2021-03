Svíčky na Staroměstském náměstí hoří i v poledne, na kříže se nešlape

Hořící svíčky, květiny položené na zemi, fotografie blízkých i křídou připsaná jména zemřelých. Staroměstské náměstí, na kterém se v pondělí objevilo skoro dvacet pět tisíc křídou nakreslených křížů za oběti koronaviru, se od té doby proměnilo v pietní místo.



Obyvatelé Prahy tam již několik dní chodí vzpomínat na blízké, kteří je při pandemii opustili.



Místo pouhých čísel, která ukazují počet zemřelých, vidí příchozí řady křížů, z nichž každý symbolizuje jeden lidský život. Navíc se s každým křížem nepojí jen osudy obětí covidu-19, ale i celých rodin a blízkých, kteří je znali. Těch, jež pandemie tvrdě zasáhla, je nepočítaně.



Někteří lidé místo s nakreslenými kříži opatrně obcházejí, většina z nich však nakonec vkročí mezi ně. Pomalu kráčí mezi bílými řadami. Mnozí z příchozích si dávají pozor, aby kresby zbytečně nepošlapali, a proto opatrně kladou chodidla mezi kříže.

Po celém náměstí leží na zemi květiny a svíčky. Ty lidé kladou buď k jednotlivým křížům, nebo pod Mariánský sloup, který se tyčí mezi nimi. Pražané donesli i hračky, fotografie, vzkazy pro oběti či modlitby. Svíčky hoří i v pravé poledne a množství lidí, které se zde zastavuje i uprostřed pracovního dne ukazuje velikost tragédie.

K některým křížkům truchlící napsali křídou i jména blízkých, o které přišli. Nápisy jsou často doplněny daty narození a úmrtí nebo přídavky, jako je „babička“, „máma“ či „táta“. Část předchozích návštěvníků zanechala křídy na místě, aby i ostatní měli možnost uctít památku obětí.

Zavzpomínat na Staroměstské náměstí chodí celé rodiny i jednotlivci, lidé všech věkových kategorií. Přicházejí uctít i památku blízkých, se kterými ztratili možnost se setkat, protože je rozdělila vzdálenost nebo život v cizině.

„Neumřel tady, ale ve Švédsku. Přišla jsem na něj zavzpomínat,“ říká smutně starší žena. Křídou píše jméno vedle kříže, což ji viditelně rozruší. „Nečekala jsem, že mě to takhle sebere,“ uvádí truchlící.

O kus dál na zem píše i mladá žena s dítětem. Od pohřbu jejich příbuzného uplynula jenom krátká doba. „Ostatní z rodiny sem nemůžou, protože jsou z Děčína,“ vysvětluje mladá matka, „Tak jsem se sem vydala alespoň já,“ uvádí.

Dvojice dívek zase přišla zavzpomínat na dědečka přítele jedné z nich. Lidé vzpomínají na rodiče, příbuzné, kamarády i lékaře. Někteří na Staroměstské náměstí nepřišli uctít památku konkrétní osoby, ale všech obětí pandemie. Další se po náměstí procházejí ze zvědavosti, hodně lidí si natáčí z pietního místa video nebo pořizuje fotky.

Oběti koronaviru Covidu-19 za uplynulý rok podlehlo 25 450 Čechů, z toho 2 330 jich zemřelo v Praze.

V současné době počty nakažených klesají, nemocnice ale zůstávají přeplněné.

Od poloviny února v hlavním městě denně až na výjimky umíraly desítky lidí.

Očkování obyvatel v metropoli zatím postupuje nejrychlejším tempem. Za tři měsíce bylo v Praze naočkováno přes dvě stě šedesát tisíc dávek, tedy skoro dvacet tisíc dávek na sto tisíc obyvatel.



Celé náměstí vyvolává pocit smutku a viny. Je zároveň příležitostí si uvědomit, jak moc si vážíme přítomnosti svých blízkých a rodiny.

Nejsme „Best in covid“

Za kříži na Staroměstském náměstí stojí spolek Milion chvilek pro demokracii.

„Byli to naši blízcí, přátelé, rodiče a prarodiče, kamarádi, kolegové z práce. Za ty všechny jsme dnes smývatelným sprejem nakreslili křížek na Staroměstském náměstí a také v dalších městech po republice,“ oznámil před pár dny předseda spolku Benjamin Roll.

Milion chvilek viní z odpovědnosti za vysoký počet obětí vládu.



„Jsme v hluboké krizi, Best in covid v Evropě. A Vláda zmařených životů na tom má velký podíl. Za epidemii koronaviru nemůže. Ale nese odpovědnost za svůj totální amatérismus. Za to, že naprosto ignoruje všechna vědecká data a nabízenou pomoc. Je to obrovská tragédie a celosvětová ostuda,“ dodává Roll.

Spolek měl původně připravenou uklízecí četu dobrovolníků, která měla kříže umýt. Praha se ale rozhodla je na místě dočasně ponechat.

„Úklid křížů je na organizátorovi akce, nicméně panuje shoda na tom, že kříže na náměstí jako pietní připomínka několik dní zůstanou. Pokud křídovou malbu nesmyje déšť, odstraní ji pak spolek, který akci organizoval,“ říká mluvčí magistrátu Vít Hofman.

O květiny, svíčky a další předměty, které lidé na náměstí přinesli, se pak v rámci běžného úklidu postará Technická správa komunikací hlavního města Prahy.