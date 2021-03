V Praze se hromadí vakcíny Pfizer. Stát tu očkuje pomalu, stěžuje si Hřib

Chytrá karanténa v pondělí zveřejnila informaci o tom, že minulý týden dorazilo do Česka přes 250 tisíc vakcín PfizerBioNtech, které mají být všechny aplikované v Praze. A to do konce týdne. Podle informací Zdeňka Hřiba je ale naočkování všech těchto vakcín nemožné.

Chytrá karanténa @ChytraKarantena Minulý týden přišlo do ČR přes 250 tisíc dávek od společnosti PfizerBioNTech. V Praze budou všechny tyto dávky vyočkované do konce tohoto týdne. Všechny vakcíny, které jsou nyní v Praze, již mají svého příjemce. oblíbit odpovědět

Primátor hlavního města na svém Twitteru napsal, že minulý týden se v Praze vyočkovalo 22 844 dávek vakcíny, a nyní jich v Praze leží přes 30 tisíc. Hřib apeloval na Andreje Babiše, aby zajistil okamžité vyočkování vakcíny Pfizer v Praze.



„Je den před závozem a v Praze dnes leží 33 528 dávek vakcíny Pfizer. To je více než dvakrát tolik co minulé pondělí,“ napsal Zdeněk Hřib na svém Twitteru. Tato zásoba by při současném tempu očkování stačila na týden a 10 000 dávek vakcín se podle něj mohlo poslat do jiných krajů.

„Záleží opravdu na každém dni. V ČR nyní umírá na COVID průměrně 200 lidí denně,“ napsal Hřib.



Jelikož je Pfizeru dostatek, Praha by měla ve svém očkovacím centru použít právě vakcínu Pfizer/BioNTech, řekl Hřib. Aplikaci vakcíny Pfizer/BioNTech ale na území Prahy distribuuje stát a vedení města ani pražský očkovací koordinátor o ní nerozhoduje.

Zdeněk Hřib @ZdenekHrib K očekávané výmluvě premiéra č.1 „může za to krajský koordinátor“: Vakcínu Pfizer v Praze podávají státní očkovací centra a mobilní týmy. Na její rozdělování nemá město vliv. Rozdělujeme jen Modernu do očkovacích center v městských částech. AstraZenecu směřujeme k praktikům. 4/7 oblíbit odpovědět

„Není podle mě nutné tady vyvolávat summity premiérů s Evropskou komisí, bylo by dobré se nejdřív soustředit na vyočkování těch vakcín, které v Praze máme,“ řekl Hřib v souvislosti s vyjádřením některých evropských premiérů včetně předsedy české vlády Andreje Babiše, že se vakcíny v EU nerozdělují spravedlivě.



Hřib doplnil, že počet denně očkovaných v Praze od ledna stagnuje. „Problém je v tom, že státní tempo očkování v Praze zůstává stejné, zatímco v krajích, kde si očkování řídí sami, roste,“ napsal primátor v dnešním dopisu premiérovi.

Zdeněk Hřib @ZdenekHrib K očekávané výmluvě premiéra č.3 „může za to EU, že nemáme vakcíny“: Vakcíny Pfizer je v Praze dostatek. V jiných krajích rychlost očkování v březnu stoupá, ale v Praze je státní tempo stále stejné. Například 19.ledna bylo podáno 4.197 dávek a 10.března to bylo 4.368 dávek. 6/7 oblíbit odpovědět

V Praze je devět státních očkovacích center a větší množství menších očkovacích míst. Dvě z nich provozuje magistrát, a to v Městské poliklinice ve Spálené ulici a v Městské nemocnici následné péče ve Vysočanech. Pro očkování v menších místech se využívá vakcína Moderna, vakcíny firmy AstraZeneca v metropoli míří výhradně praktickým lékařům.



Očkovací místo může vzniknout v každém zdravotnickém zařízení, nutná je jeho registrace na magistrátu. Stát plánuje spuštění velkého očkovacího centra v hale O2 universum, podle dřívějšího vyjádření premiéra má začít fungovat 11. dubna.