Většina Čechů se bojí finančních potíží, dva z pěti už o část příjmů přišli

Čtvrtině lidí pandemie podle průzkumu způsobila dokonce ztrátu 10 tisíc Kč a více měsíčně. Nejvíce tento propad zasáhl Čechy ve věku 54 a více let. Opasky musí utahovat ale i mladší ročníky. Téměř polovina Čechů do 26 let přišla o pravidelný příjem do 5 000 korun.

Šest lidí z deseti své finanční potíže zatím řeší omezením vlastních výdajů nebo čerpáním rezervy. Jen každý pátý Čech řeší současné existenční problémy půjčkou, a to hlavně od příbuzných nebo známých. Naopak nejmenší zájem je o úvěry od nebankovních společností, uvádí průzkum.



„Lidé jsou obezřetnější. Kvůli strachu o práci nebo obavám, že ztratí část příjmů, přistupují k půjčkám opatrněji. Pokud už se rozhodnou zadlužit, řeší tím spíše zásadní problémy: jak zaplatit jídlo, nájem, opraváře na rozbitou lednici, a ne relativně zbytné věci, jako je nový telefon nebo dovolená, jako to bylo dříve,“ uvedl ředitel Poradny při finanční tísni David Šmejkal.

Obecně podle něho převládá preference vyhnout se nyní rizikovým závazkům. Jestliže ovšem člověk řeší, jak zaplatit nájem, půjde i do rizikové půjčky, pokud jinou nerizikovou nikde nedostane nebo doba vyřízení nerizikové půjčky je pro něj moc dlouhá, dodal.

Své dluhy zatím Češi zvládají splácet, ale mnozí opět jen díky tomu, že omezili svoje výdaje. „Podle průzkumu má se splátkami potíže necelá desetina lidí. Čtvrtina pak splátkový kalendář plní jen díky tomu, že svoje dluhy konsolidovali, tedy spojili do jednoho výhodnějšího,“ upozornil ředitel nezajištěných úvěrů v České spořitelně Lukáš Kulhavý.

Pandemie koronaviru podle něj ukazuje na další trend, a to masivnější zájem klientů o online prostředí.